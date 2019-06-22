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День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

22 июня шоумену исполнилось 38 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о ведущем
День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о ведущем
Фото: facebook.com/serhiyprytula

В субботу, 22 июня известный ведущий и шоумен Сергей Притула, который недавно объявил о решении податься в политику, празднует свой день рождения. Сегодня популярному украинцу исполнилось 38 лет. Смотрите подборку самых популярных гугл-запросов о Сергее в материале Сегодня. Lifestyle.

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Сергей Притула: ТОП-5 гугл-запросов

  • Сергей Притула биография

Сергей родился 22 июня 1981 года в городе Збараж в Тернопольской области. Школу будущий артист окончил с золотой медалью, на протяжении обучения в университете был активным участником ряда молодежных организаций. 

Притула работал радиоведущим на "Радио Тернополь". Тогда впервые появился его псевдоним "Серый". После Сергей уехал учиться в Лондон. После возвращения в Украину гастролировал с командами "КВН". С 2004 года вернулся в работе на радио, появился в эфире нескольких телеканалов.  

В настоящее время на счету у Притулы десятки программ, скетч-шоу и концертов. Он также снялся в нескольких фильмах. 

  • Сергей Притула инстаграм 

В Instagram Сергея Притулы более 600 тысяч подписчиков. Ведущий активно ведет свои страницы в социальных сетях, публикуя селфи с отдыха и фото рабочих моментов. 

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

  • Сергей Притула рост 

Рост шоумена составляет 1,87 м. 

  • Сергей Притула жена 

С 2015 года Притула состоит в браке со своей коллегой Екатериной Сопельник. Влюбленные познакомились на одном из украинских телеканалов. Девушка родом из Донецка, но уже много лет живет и работает в Киеве. 

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

  • Сергей Притула дети 

Сергей и Катерина воспитывают четверых детей: девочек Роксолану и Соломию, сына Даниила, а также сына Диму от предыдущих отношений Притулы. 

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

К слову, ранее Сергей Притула рассказал, почему больше не поздравляет Ольгу Фреймут с днем рождения.

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