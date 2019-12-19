День святого Николая: звезды вспомнили, что находили под подушкой

В День святого Николая знаменитости рассказали, какие подарки находили под елкой в детстве

В детстве звезды очень боялись огорчить Николая и найти под подушкой не подарок, а розгу. Не исключение и певец Олег Винник. Во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті" на телеканале "Украина" он признался, что чистил свои ботинки до блеска, чтобы угодить Николаю.

"Я это точно знаю, что, если обувь будет не до блеска, тогда святой Николай такой и подарок принесет. И я очень к этому ответственно относился. И, возможно, из-за святого Николая у меня всегда обувь чистая. Я люблю, когда обувь чистая. Честно", – делится певец.

Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но, чтобы Николай принес подарок, а не розгу – чистой обуви мало. Нужно еще и хорошо вести себя в течение года. Однако не всем звездам это удавалось.

"Однажды мне положили розгу. Это был Николай. Когда мы со школой ездили куда-то на каникулы. И тогда я плохо себя вел", – делится Позитив, участник группы "Mozgi".

А вот к певцу DZIDZIO Николай однажды вообще не пришел.

"О, я помню, как я в деревне, мама меня повезла к бабушке, я там отбыл раз Николая и там мне подарка не подарили. Говорят – приедешь домой в Новояворовск, там будет подарок. Я расстроен, уже забыл. И потом приезжаю в Новояворовск, а там в зале... захожу и стоит велосипед "Орленок". Представьте себе. Господи, я даже еще не мог ногу на него забросить", – делится Михаил Хома.

DZIDZIO Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я помню, папа уже меня разогнал... А у меня был "зайчик" до того на 4 колесах, а на двух – я еще не знал, как это. Разгоняюсь, я знаю, что папа позади, а он меня отпускает. Я страх, думаю – а как я буду ехать, как остановиться! Это был мой первый раз такой на велосипеде, я поехал", – добавляет лидер группы DZIDZIO.

А однажды Николай принес DZIDZIO подарок заранее, и поэтому певец едва не перестал верить в него: "Когда мама ушла на работу, а я чего-то в шкаф полез и нашел подарок, думаю: ну что он там делает? И потом тот подарок снова у меня под подушкой. Я убежден, что это не мама до конца. Все же я верю в Николая".

В Деда Мороза большинство украинских звезд верят.

"Вон у меня даже телефон его есть. Дед Мороз должен жить внутри. И если мы не будем делать себе праздник, я думаю, что это будет неинтересно", – говорит Олег Винник.

"Честно, я в него верю и верю, что он существует. И даже мы с Робертом в это верим", – говорит Марина Боржемская.

Марина Боржемская Фото: пресс-служба СТБ

"И надо верить в чудо. Веру, надежду, любовь – надо иметь в сердце", – рассказывает Михаил Хома.

"Модельки маленькие появились маленьких машинок. И я мечтал об этом. Это был лучший подарок, который можно было себе представить", – делится Анатолий Анатолич, ведущий телеканала "Украина".

А чтобы вернуть веру в Деда Мороза, звезды вспомнили, какие подарки он приносил им в детстве.

Телеведущая Марина Боржемская признается: подарками не перебирала и годами ждала желанную куклу. "Если вспомнить мое детство, для меня любая игрушка – это было вау, круто. Я хотела куклу с волосами. Вот правда, так ждала эту куклу, и я ее получила. Не сразу, через несколько лет. Потому что в то время невозможно было это получить".

Певица Мишель Андраде во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті", вспомнила, что мечтала в детстве о двухколесном велосипеде, как и DZIDZIO.

Мишель Андраде Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Моя тетя всегда была Снегурочкой. И она меня забирает вот так за ручку, и приводит. Там наклейки были Барби, велосипед был фиолетовый. Я это запомнила на всю жизнь. Так что этот подарок запомнился мне. Я знаю, до сих я помню, как я каталась", – говорит певица.

У певицы Златы Огневич все подарки от Деда Мороза были связаны с музыкой. "Я сначала хотела, чтобы мне подарили проигрыватель музыкальный, я там слушала винил. Поэтому у меня с детства любовь к винилу, я его коллекционирую сейчас. Затем я хотела, чтобы мне подарили магнитофон, надо было слушать музыку на кассетах, записывать себя. Я так готовилась к вокальным конкурсам. Я себя записывала на диктофон, анализировала, такая сам себе преподаватель. Затем я хотела, чтобы мне подарили фортепиано. И я сразу села за него играть, просто мне так интересно было понажимать эти белые, черные клавиши. Это был, наверное, самый яркий подарок из детства".

Злата Огневич Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А Дима Коляденко вспоминает, как получил под Новый год желанные санки. "Я мечтал о санках: кожаные сиденья, три полосы, как лыжи. Руль был кожаным, тормоза были. Когда-то подарили огромную розовую пантеру. И я был счастливым ребенком. Потому что у меня была метровая розовая пантера с хвостом. Я был крутым тогда ребенком".

И хотя звезды уже давно выросли, они продолжают получать подарки от Деда Мороза. К примеру, продюсер Геннадий Витер несколько лет назад получил новогодний сюрприз – настоящего живого пони. "Мне подарили лошадку маленькую такую. И самое что смешное – сказали, что забрать вам ее надо 1-го числа не позднее 18:00. А у меня машинка такая, что туда лошадка точно не входит. Я искал грузовой бусик, и это животное сейчас дружно живет у меня. Зовут ее Фрося. Теперь я думаю, где запастись сеном".

Gena VITER на открытии M1 Music Awards Фото: пресс-служба

А певица Оля Полякова подарков под елку в этом году не ждет.

"Я ничего не заказываю, у нас мама Снегурочка. Это она дарит всем подарки", – говорит певица.

Полякова очень надеется, что на этот раз он не привезет очередного домашнего любимца. "Потому что у нас же есть собачка, и эта собачка ходит в туалет везде, кроме улицы. А теперь у нас еще есть котик, и он делает то же".

Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А звездная детвора уже на Николая начинает писать письма в Лапландию, чтобы эльфы успели создать подарки к 31 декабря.

"Когда Диана впервые нарисовала рисунок, она его, как взрослая, положила под елку, она еще и писала письма Деду Морозу заранее. И клала в холодильник почему-то. И потом, когда исчезало то письмо, она очень радовалась и вместо письма находила конфетку", – рассказала Лилия Ребрик.

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30!

Ранее мы также писали, что ONUKA рассказала о семейной традиции на День святого Николая.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.