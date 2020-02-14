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День святого Валентина: как звезды поздравляют друг друга с романтичным праздником

Украинские знаменитости трогательно поздравили своих возлюбленных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:08
День влюбленных: Потап и Настя Каменских
День влюбленных: Потап и Настя Каменских
Фото: instagram.com/realpotap

Сегодня, 14 февраля, влюбленные пары отмечают самый романтический праздник в году – День святого Валентина. Мы уже поделились подборкой крепких союзов украинского шоу-бизнеса, а теперь хотим показать, как они поздравляют друг друга и готовятся к празднику.

Узнайте также, как поразить вашего избранника красотой и стилем на День влюбленных:

  • Маша Ефросинина

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  • Потап

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  • Андрей Бедняков

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  • Светлана Тарабарова

"Влюбляйтесь, не бойтесь! Настоящая, искренняя любовь переживет все боли и неудачи, всегда поддержит и согреет сердце теплыми объятиями. А если ты вдруг еще не встретил свою любовь – верь мне, обязательно встретишь. Всем любви!", – поздравила певица поклонников.

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  • Леся Никитюк

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  • Ольга Фреймут

"Проснулась утром, а стол засервирован фарфоровым сервизом, о котором давно мечтала. Муж купил к празднику, хотя сам удивляется моей огромной коллекции чашек, которая уже в трех сервантах не помещается. Это и есть любовь... Вам – теплых взаимных чувств", – написала телеведущая.

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  • Юрий Горбунов считает, что любовь движет миром:

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  • Слава Каминская подошла к празднику с юмором:

"И пока любимая пресса приписывает мне новых ухажеров (я уже сбилась со счета), мы с Кириллом Скачковым разучиваем марш Мендельсона! С Днем святого Валентина, мои дорогие! И пусть все в вашей жизни будет много безусловной и бескорыстной любви", – написала певица.

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  • Даша Квиткова

"С Днем святого Валентина! Пусть ваши сердца всегда будут открыты, а любовь не прекращает возвышать и придавать сил! Желаю каждому человеку найти по родному сердцу, вне зависимости от четырнадцатого февраля", – пожелала невеста Никиты Добрынина.

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  • Тамерлан и Алена Омаргалиева

"Сегодня прям лента любви! Ведь наступило 14 февраля! Любите и будьте любимыми! А как вы познакомились со своей второй половинкой? Мы с Аленой еще в древних "Одноклассниках". Причем сначала даже друг друга невзлюбили! С праздником всех, пусть каждый найдет свое счастье", – пишет Тамерлан.

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Напомним, ко Дню святого Валентина Сегодня.Lifestyle взяли интервью у трех звездных пар украинского шоу-бизнеса – MamaRika и Сергея Середы, Анатолия Анатолича и Юлы, Павла и Марины Зибровых. Три пары – три разных поколения. Как долго существует любовь и есть ли у нее временные рамки? Это мы и пытались выяснить у артистов.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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Потап День святого Валентина День влюбленных Юрий Горбунов Катя Осадчая Маша Ефросинина Настя Каменских Ольга Фреймут Андрей Бедняков
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