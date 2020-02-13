День святого Валентина: звезды рассказали о незабываемых свиданиях

Ведущие "Ранку з Україною" поделились трогательными историями

День Валентина: романтические истории звезд Фото: Instagram.com

Уже завтра во всем мире будут отмечать самый романтический праздник в году – День святого Валентина. Влюбленные попытаются удивить свою половинку незабываемыми свиданиями и оригинальными подарками. Ведущие программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич, Григорий Герман и Мария Мельник признались, какие особенные сюрпризы получали в этот день, а какие – готовили для своих любимых.

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Кулинар Григорий Герман как-то устроил для любимой жены романтический завтрак в городе любви. При этом, пейзажи Парижа ожили в собственной квартире.

"Кажется, это был первый Валентайн, который мы провели вместе с Иришей. И мне очень хотелось сделать что-то особенное и очень романтичное. Нечто большее, чем цветы и сердечки. Например, День святого Валентина в Париже. Тогда украинцы еще не были одарены безвизом, процедура перевозки нас двоих в самый романтический город в мире была бы сложной, а главное – лишенной неожиданности. Потому что визы, посольство и все такое... Так я перетащил Париж в Киев. Распечатал вид Парижа в размере окна на кухне, купил круассаны, встал на час раньше... и сделал так, что когда Кохасечка проснулась и вышла на кухню, за окнами у нас был Париж, а на столе стояли относительно свежие круассаны и свежезаваренный кофе. Ну и розы... а в Париж мы все-таки поехали. Только немного позже", – делится ведущий.

Григорий Герман с женой Ириной Фото: instagram.com/german_greg_tv

Нередко артисты в праздничные дни работают. Почти всегда Мария Мельник проводит День влюбленных на работе. Для нее идеальное свидание то, которое предусматривает путешествие, и совсем необязательно делать его 14 февраля. Именно такое ведущей "Ранку з Україною" устроил ее муж Виктор – с прогулкой по городу, отдыхом в спа и шопингом.

"Почти каждый День святого Валентина я работаю, поэтому мы с мужем дарим друг другу подарки, а свидание организовываем в выходной! И, пожалуй, идеальное (дорогие мужчины, я еще не встречала девушку/женщину, которая бы не согласилась, что такое свидание идеальное), когда мой муж пришел и сказал: "Родная, собирай чемодан, мы едем!" – вспоминает Мария Мельник. – Момент, когда ты не знаешь, каким будет маршрут, что тебя ждет впереди, но твой муж бесконечно хочет сделать тебя счастливой! Это была экскурсия по другому городу, визиты в красивые кафе, вкусная еда, пустились "во все тяжкие" на шопинг и в финале поездка в спа-центр, где тишина, чистый воздух, шикарная природа", – вспоминает Мария.

Мария Мельник с мужем Виктором Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеведущий Анатолий Анатолич, который рассказал о планах на третьего ребенка, тоже привык работать в День влюбленных. Энергичный ведущий убеждает: он – не большой поклонник дат, поэтому пытается поздравлять жену раньше или позже обычного времени. Однако несколько таких дней запечатлелись в его памяти навсегда.

"В прошлом году, например, я подарил Юле 13 февраля желтую машину – уникального цвета Porsche Cayenne. Честно, не видел машин такого цвета ни до, ни после. А до этого как-то мы посмотрели документальный фильм о тюрьме Алькатрас в США, и Юла осталась под большим впечатлением. В следующую поездку в Сан-Франциско я приобрел билеты на экскурсию в Алькатрас и устроил любимой сюрприз – о поездке она узнала уже перед входом на корабль и была поражена", – поделился воспоминаниями Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич с женой Юлой Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Всегда позитивная Лилия Ребрик вспомнила, как в День святого Валентина спешила на спектакль в другой город. Ведущая "Ранку з Україною" совсем не ожидала, какой сюрприз приготовит для нее любимый муж.

"Однажды в День влюбленных мне нужно было ехать на гастроли. Конечно, грустила, что такой романтический день придется провести без Андрея. Вечером 14 февраля мы играли спектакль в Киеве, а 15 был запланирован еще один в другом городе. Мы с актерами спешили на поезд (впритык приехали на вокзал). Захожу в купе, а там меня ждет мой муж с накрытым столом, цветами и подарком. Было очень приятно и неожиданно. Накануне мы только говорили о том, что никак не получается у нас, чтобы я была свободной в День святого Валентина. А я объясняла, что "праздничные дни, когда нормальные люди отдыхают, для актеров – это рабочие будни, поэтому мы создаем себе праздник в другой день". А он взял и изменил этот "фэн-шуй" – создал праздник влюбленных прямо в поезде. Правда, отмечали всем актерским составом. В этом году я так же буду играть спектакль на День влюбленных в Октябрьском дворце "Два анекдота на ужин". Мужа пригласила", – рассказала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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