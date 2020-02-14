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День влюбленных: Ирина Билык, DZIDZIO и Сергей Бабкин поделились яркими воспоминаниями

Павел Зибров вспомнил, как страдал от любви

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Ирина Билык с мужем Асланом Ахмадовым
Ирина Билык с мужем Асланом Ахмадовым
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Популярные артисты в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", рассказали о романтических поступках, подарках и историях в День святого Валентина. Оказалось, один известный артист ради любимой прыгнул из третьего этажа, а популярная певица имеет мечту стать Спящей красавицей, что осуществится уже совсем скоро.

Узнайте также, как нашли свою любовь популярные украинские ведущие:

У Ирины Билык что ни день, то романтика. Певица сводит мужчин с ума, причем не только в клипах. Пока другие получают на концертах цветы, Ирина собирает кольца.

"Поклонники иногда мне дарят кольца, ну, так просто: "Ой, Ирина Билык, я хотел бы, чтобы вы стали моей женой". Так, например, один поклонник, который живет в Сумах. Я говорю ему: "Володя, это уже третье кольцо, ну вот что ты себе думаешь?", – поделилась Ирина Билык.

Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Далее речь пойдет о самой уникальной паре украинского шоу-бизнеса. Андрей и Юлия Джеджулы за два года успели пожениться, официально расстаться и снова пожениться. Вот это темп! Секрет примирения у пары прост: они постоянно удивляют друг друга романтическими свиданиями. Например, ужином в индийском стиле или воздушной прогулкой.

"Это достаточно страшная штука, но романтическая! Круто, когда тебя катают и ты видишь внизу озеро в форме сердца – это было прекрасно! Это все организовала моя жена!" – признался Андрей Джеджула.

Андрей Джеджула с женой Юлией
Андрей Джеджула с женой Юлией
Фото: instagram.com/djedjula

Украшения, воздушные шары – все это, конечно, впечатляет, вот только не TARABAROVA, которая на День всех влюбленных заказала мужу следующее:

"Я говорю: "Слушай, подари мне спокойную ночь, когда Иван не будет кричать ночью, и мы вдвоем с тобой будем спать, как раньше, как ангелы". Он говорит: "Сделаем!".

Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова
Фото: instagram.com/tarabarova

И, конечно же, каждая женщина мечтает, чтобы любимый угадал мысли и подарил ей что-то особенное, желанное! Так, например, известный музыкант Сергей Бабкин знает, чем удивить любимую.

"Это плойка для волос! Очень кайфовая и крутая! Скажу честно, я подслушал, что она рассказывала своей подруге, подсмотрел, что она искала", – поделился Сергей Бабкин.

Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: instagram.com/babkin_official

А вот Павел Зибров рассказал "Ранку з Україною", как страдал от любви. Артист даже не успел удивить любимую подарком или поступком:

"Это было в 8-м классе, из-за этой первой любви меня выгнали из школы. У меня было шесть двоек, потому что я влюбился, открыл рот и никого не видел, меня выгнали, сразу любовь пропала".

Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Ради любви можно не только двойки получать, но и прыгать из окон, как, например, лидер группы DZIDZIO Михаил Хома. Певец рассказал об экстремальном поступке ради любимой. Речь, кстати, не о жене звезды Ярославе.

"Когда-то я поехал петь в Польшу и там была одна девушка, а организатором был ее отец. Он думал, где я делся, а я был за столом. Он пошел искать меня по этажам. Я остановился на 3-м и, чтобы он меня не увидел, мне пришлось с 3-го этажа выскочить в снег, и ничего мне не было. Я пошел с его дочерью на пиццу, мы поели, и когда мы возвращались домой, я помню, там была река маленькая, а на том мостике в снегу, стоит он. И мы идем двое, а он говорит: "Наталья, марш домой, а ты иди сюда!" – смеясь, поделился DZIDZIO.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

Как видим, ради любви звезды готовы терять голову и делать отчаянные и трогательные поступки.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также показали, как украинские звезды поздравляют возлюбленных и поклонников с Днем святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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День святого Валентина Ирина Билык Андрей Джеджула Павел Зибров Светлана Тарабарова DZIDZIO Сергей Бабкин
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