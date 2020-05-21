Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Если ты надел вышиванку, это не означает, что ты патриот": Христина Соловий о ценном наследии семьи

Певица призналась, как часто надевает вышиванку

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:45

Сегодня, 21 мая, вся Украина отмечает важный праздник – День вышиванки. Для нас он особенный, ведь вышитая рубашка – не просто элемент гардероба, а целая история, наполненная традициями наших предков.

Мнения о том, что такие традиции не стоит забывать, придерживается и украинская певица Христина Соловий. Она, как никто другой чувствует аутентичность Украины по-особенному и это прослеживается в ее музыкальном творчестве. В эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle артистка поделилась рассказом о семейном наследии и рассказала, как часто носит вышиванку на протяжении года.

Певица Христина Соловий
Певица Христина Соловий
Фото: Сегодня

"Я надеваю вышиванку не по праздникам, а когда у меня есть особое настроение. Вышиванка – это часть национальной идентичности и это надо уважать. Если ты надел ее, это не означает, что ты патриот", – считает Христина.

Также украинская артистка рассказала о своем арсенале вышиванок и отметила, что в ее гардеробе нет ни одной рубашки или платья с вышивкой от дизайнера.

Сила поколений в национальной одежде – Христина Соловий
Сила поколений в национальной одежде – Христина Соловий
Фото: instagram.com/soloviyka

"В моем арсенале около пяти аутентичных вышиванок. И не от украинских дизайнеров, а наследие от моей прабабушки. Некоторые наряды уже реставрированные, не прошли испытания временем. Как-то я приобрела очень красивую буковинскую вышиванку. Я не знаю ее истории, но это моя самая любимая и хранится у моей мамы во Львове", – рассказала певица.

Читайте также:
С Днем вышиванки, Украина: артисты в этно-нарядах делятся красочными образами

Ко всему, молодая исполнительница считает, что массовая любовь украинцев к традиционной одежде – это огромный плюс для нации в целом, ведь таким образом мы популяризуем ценности наших предков.

Ранее мы рассказывали, как выглядеть стильно в вышиванке, а также узнайте, что означают орнаменты на украинских сорочках.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Яркие выходы первых леди Украины в вышиванках: фотоподборка День вышиванки в Украине: история и традиции праздника Елена Зеленская в День вышиванки примерила этно-наряд: редкие фото с президентом
мода стиль вышиванка Кристина Соловий День вышиванки
Реклама

Новости партнеров

Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Вот это поворот. Лилия Ребрик назвала свое настоящее имя
Вот это поворот. Лилия Ребрик назвала свое настоящее имя
Чистим любую рыбу как на Севере: чешуя не разлетается
Чистим любую рыбу как на Севере: чешуя не разлетается
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок

Популярные статьи

Сегодня, 10:32Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Сегодня, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Сегодня, 05:54Fun

Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

Сегодня, 05:05Fun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 18:06Шоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 15:07Шоу-бизнес

Никита Добрынин и Дарья Квиткова поженились: первые фото и видео молодоженов

Вчера, 10:09Food

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

Вчера, 09:25Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

Вчера, 06:49Fun

Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

Вчера, 05:56Fun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 маяFood

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

19 маяШоу-бизнес

"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала сообщением

19 маяШоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

18 маяWellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

Новости партнеров

Пробуем макароны по-новому: высыпаем на сковороду и жарим
Пробуем макароны по-новому: высыпаем на сковороду и жарим
Звезда
Звезда "Х-фактора" Олег Кензов рассказал о новой жене
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем