"Если ты надел вышиванку, это не означает, что ты патриот": Христина Соловий о ценном наследии семьи

Певица призналась, как часто надевает вышиванку

Сегодня, 21 мая, вся Украина отмечает важный праздник – День вышиванки. Для нас он особенный, ведь вышитая рубашка – не просто элемент гардероба, а целая история, наполненная традициями наших предков.

Мнения о том, что такие традиции не стоит забывать, придерживается и украинская певица Христина Соловий. Она, как никто другой чувствует аутентичность Украины по-особенному и это прослеживается в ее музыкальном творчестве. В эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle артистка поделилась рассказом о семейном наследии и рассказала, как часто носит вышиванку на протяжении года.

Певица Христина Соловий Фото: Сегодня

"Я надеваю вышиванку не по праздникам, а когда у меня есть особое настроение. Вышиванка – это часть национальной идентичности и это надо уважать. Если ты надел ее, это не означает, что ты патриот", – считает Христина.

Также украинская артистка рассказала о своем арсенале вышиванок и отметила, что в ее гардеробе нет ни одной рубашки или платья с вышивкой от дизайнера.

Сила поколений в национальной одежде – Христина Соловий Фото: instagram.com/soloviyka

"В моем арсенале около пяти аутентичных вышиванок. И не от украинских дизайнеров, а наследие от моей прабабушки. Некоторые наряды уже реставрированные, не прошли испытания временем. Как-то я приобрела очень красивую буковинскую вышиванку. Я не знаю ее истории, но это моя самая любимая и хранится у моей мамы во Львове", – рассказала певица.

Ко всему, молодая исполнительница считает, что массовая любовь украинцев к традиционной одежде – это огромный плюс для нации в целом, ведь таким образом мы популяризуем ценности наших предков.

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Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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