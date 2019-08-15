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Деньги, костюмы, музыкальные инструменты: звезды рассказали о неожиданных находках

DZIDZIO нашел деньги, а Артем Пивоваров – гитару без струн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Украинские звезды рассказали об интересных находках
Украинские звезды рассказали об интересных находках
Фото: Instagram.com

Ко Дню археолога журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", узнали у известных артистов, какие самые ценные находки были в их жизни. Оказалось, с Олегом Скрипкой случилось настоящее новогоднее чудо, а находка Артема Пивоварова перевернула всю его жизнь.

Смотрите также эксклюзивное интервью с Артемом Пивоваровым:

Уже на протяжении 11 лет 15 августа в Украине отмечают День археолога. Каждый археолог мечтает найти что-то значимое. Оказалось, что у известных артистов тоже были находки, которые запомнятся им на всю жизнь. Дмитрий Шуров вспоминает, как в 2008 году поехал отдыхать в Крым.

"В принципе, если постараться, без акваланга могу нырнуть до пяти метров. Вот и увидел какой-то объект, донырнул и достал 50 евро", – поделился "Pianoбой" Дмитрий Шуров в программе "Ранок з Україною".

Дмитрий Шуров
Дмитрий Шуров
Фото: instagram.com/dmitry_shurov

А DZIDZIO о своей находке даже песню "Мені повезло" написал!

"Знаете что, я эти деньги (100 евро) поднял, и два дня переживал, что кто-то это видел", – смеясь рассказал лидер группы DZIDZIO Михаил Хома.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

Переживает из-за находок не только DZIDZIO, певица Тоня Матвиенко тоже мучится из-за своей совести. Артистка права, иногда внезапные находки могут обернуться ещё большими потерями.

"Я боюсь себе что-то брать, потому что знаю, что оно не мое", – комментирует Тоня Матвиенко в эфире телеканала "Украина".

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Олег Скрипка со смехом вспомнил историю, которую ранее никому не рассказывал. После одной находки музыкант поверил в новогодние чудеса.

"Мы жили в общежитии, в КПИ, и как-то под Новый год, хорошо помню, что было такое время – ни у кого не было средств. Поэтому мы вообще не знали, как праздновать, – вспоминает лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. – Это абсолютно загадочная и реальная история. За 2-3 дня до Нового года я убирался в комнате, стал выметать под кроватью, а там оказался какой-то пакет. Я достаю, а там костюм, красивый, вельветовый, тогда это был такой дефицит. Но почему-то на человека 2-метрового роста – здорового, у нас в общежитии таких не было, и никто не знал, откуда это взялось. Мы день подождали, а потом пошли на рынок, почти сразу встретили чувака под 2 метра роста и продали. Так у нас появилась куча денег на Новый год, мы купили майонез и сделали оливье, наелись и напились. Это было настоящее праздничное чудо!".

Олег Скрипка
Олег Скрипка
Фото: instagram.com/o.skrypka

Для молодого певца Артема Пивоварова внезапная находка стала судьбоносной.

"Когда мне было семь лет, мы с мальчишками нашли гитару на улице, но она была без струн. К сожалению, тогда у моих родителей не было возможности купить мне инструмент, поэтому первые 1,5 или 2 года я играл на гитаре без струн", – поделился Артем Пивоваров в программе "Ранок з Україною".

Певец просто представлял себе, как бы могла звучать музыка. По словам артиста, он до сих пор иногда стучит мелодию на гитаре, когда пишет песни.

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров
Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Пришло время узнать: можно ли поднимать деньги, которые вы внезапно нашли на улице? Не принесет ли это какой-то беды?

"Забирайте деньги себе, а те, кто потерял – будьте внимательны. Это не просто так, когда человек что-то находит – это знак, что в жизни должно везти!", – комментирует Михаил Хома в эфире телеканала "Украина".

DZIDZIO не единственный, кто так считает. Например, в Индии не поднять внезапно найденные деньги – значит оскорбить богов. Индусы верят, что найденные деньги, даже монета – это знак, что вскоре ваше финансовое состояние улучшится!

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Алена Шоптенко, Артем Пивоваров и другие звезды откровенно рассказали о детстве.

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