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Дэниел Крейг получил травму на съемках "Джемса Бонда"

Звезду шпионского фильма ждет операционный стол

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Дэниел Крейг
Дэниел Крейг
Фото: AFP

51-летний британский актер Дэниел Крейг, который сыграет агента 007 в 25-м фильме о Джемсе Бонде, получил травму и требует хирургического вмешательства. 

Смотрите видео о том, кто станет Джеймсом Бондом:

Актер травмировался во время съемок и его ждет операция. Однако премьеру картины не перенесут, сообщается на Twitter-странице картины.

На снимках, которые ранее попали в сеть, заметно, какие сложные трюки приходится выполнять актеру. На некоторых кадрах он находился на палубе яхты босиком, а на некоторых в таком же образе бегал с пистолетом в руках.

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Вполне вероятно, что он травмировался во время выполнения сложных трюков. Как сообщается на странице, Дэниел Крейг получил травму лодыжки, из-за которой ему трудно передвигаться. После операции ему нужно будет пройти реабилитацию продолжительностью в две недели.

Напомним, ранее появились подробности фильма про Джеймса Бонда. Так, злодея в 25-м фильме сыграет актер, звезда фильма "Богемная рапсодия" Рами Малек.

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