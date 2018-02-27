Дэниел Рэдклифф объяснил свой "странный" выбор ролей после "Гарри Поттера"

На днях состоялась мировая премьера нового боевика с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли, "Вьючное животное", и по случаю премьеры актер побеседовал с изданием Entertainment Tonight, объяснив, в частности, как так получилось, что начал он с "Гарри Поттера", а закончил ролью наркокурьера во "Вьючном животном" – что, безусловно, многим может показаться "странным".

"Сразу же после окончания "Поттера" я осознанно выбирал такие роли, чтобы доказать, что у меня, как у актера, широкий диапазон, – признается Рэдклифф. – Сейчас же это, наверное, просто такой подход к выбору ролей. Просто я не хочу повторять самого себя, потому что мне это было бы совсем не интересно. Это не какой-то там масштабный план, как максимально дистанцироваться от Поттера".

"Впрочем, если у моего выбора ролей есть такой эффект, это не так и плохо", – добавляет Рэдклифф. "Но, мне кажется, чего-то в этом роде хотят все актеры – продемонстрировать как можно более широкий диапазон, сыграть как можно больше кардинально разных ролей".

Напомним, Дэниэл Рэдклифф составил список вещей, без которых он не смог бы прожить, и рассказал, почему они важны.