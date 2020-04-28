"Держитесь": Елена Зеленская записала чувственное обращение, видео

Первая леди Украины поговорила с фельдшером Настей из Житомира

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая перед введением карантина посетила школу в Киеве, присоединилась к инициативе Министерства здравоохранения Украины #ПідтримуюЛікарів. Она записала специальное обращение, в котором поблагодарила медиков за их самоотверженную и опасную работу. В частности, Елена поговорила с фельдшером Настей из Житомира.

Как выяснилось, девушка-медик недавно обручилась со своим возлюбленным – военнослужащим, который вернулся с передовой. Супруга президента поблагодарила Настю и ее жениха за то, что они делают для страны. Первая леди Украины попросила передать большое "спасибо" всему медицинскому персоналу и призвала девушку беречь себя.

Елена Зеленская Фото: instagram.com/olenazelenska_official

К слову, МОЗ Украины для поддержки врачей запустил социальную кампанию, к которой привлекает звезд украинского шоу-бизнеса. К их числу теперь присоединилась и Елена Зеленская. Видео опубликовали на официальной странице Минздрава в Facebook.

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