Дерзкая и смелая: Кристина Агилера снялась в эротической фотосессии

Популярная певица поразила смелостью

Кристина Агилера Фото: instagram.com/xtina

Популярная американская певица Кристина Агилера, которая в последнее время все чаще стала мелькать перед фотографами в эпатажных образах, снова решила шокировать поклонников.

Кристину Агилеру уличили в чрезмерном фотошопе. Подробности в сюжете:

37-летняя исполнительница решилась на смелый шаг – фотосъемку топлес для журнала Galore. Стоит отметить, что помимо откровенных нарядов сама тематика фотосессии достаточно дерзкая и напоминает моментами образ известной блондинки Мэрилин Монро.

В фотосъемке Агилера позирует перед объективом популярного фотографа Эллены фон Унверты с черными наклейками на груди и пеньюаре. На самом деле цель такого проекта весьма глубокая – донести женщинам, которых не ценят мужчины, что они уникальны в своем роде и их красота должна быть замечена окружающими.

Кристина Агилера в откровенной фотосессии Фото: instagram.com/xtina Кристина Агилера в откровенной фотосессии Фото: instagram.com/xtina Кристина Агилера в откровенной фотосессии Фото: instagram.com/xtina Кристина Агилера в откровенной фотосессии Фото: instagram.com/xtina Кристина Агилера в откровенной фотосессии Фото: instagram.com/xtina Кристина Агилера в откровенной фотосессии Фото: instagram.com/xtina 1/6

"Это для девушек по всему миру, которые сталкивались с мужчиной, не ценящим их. Думаю, что все женщины должны быть замечены, но не все услышаны. Девчонки, громко кричите!" – написано под одним из опубликованных фото на странице певицы в Instagram.

Напомним, после 10-летнего затишья Агилера решила вернуться к своей музыкальной карьере, и отправилась в концертный тур The Liberation Tour, в рамках которого выступила в нью-йоркском Radio City Music Hall.

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