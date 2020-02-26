Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Детей я не вижу, не слышу": экс-супруга Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

По словам Полины Ололо, она готовит судебный иск

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:04

Бывшая супруга известного рэпера Сереги, Полина Ололо, заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона. Сегодня.Lifestyle девушка сообщила, что в течение полугода Сергей Пархоменко удерживает детей и препятствует их встречам с матерью. Кроме того, Полина не знает, где находятся их дети, и не имеет возможности общаться с ними даже по телефону.

"Мой бывший муж Сергей Пархоменко забрал детей и в последнее время препятствует нашим встречам, контакту, и я не знаю, где они находятся он тщательно скрывает их. История длится полгода. Но последние месяцы вообще какой-то беспредел. Отдала я их на месяц к нему на отдых, потом методом провокации он забрал их на год. Сейчас я не имею возможности даже услышать их. И, к слову, дети живут с посторонними людьми, а иногда и одни", – утверждает Полина Ололо.

Полина Ололо с детьми
Полина Ололо с детьми
Фото: instagram.com/polina_lola

Девушка сообщила, что людям, которые общаются с их сыновьями, запрещен контакт с ней. Полина совместно с юристами уже готовит заявление в правоохранительные органы, а также судебный иск.

"В данный момент Сергей Пархоменко активно посещает программы, высказываясь о том, что он героически воспитывает своих детей самостоятельно, когда на самом деле детей забрали от меня, их матери, и тщательно скрывают их! Детей я не вижу, не слышу, и всем приближенным к их жизни запрещен любой контакт со мной. По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы и также готовятся документы для подачи в суд на Пархоменко Сергея", – говорит девушка.

Смотрите также видео о разводах звезд:

Сегодня.Lifestyle запросили комментарий Сереги по поводу сложившейся ситуации, однако ответа пока не получили.

Напомним, экс-супруга Владимира Остапчука заявила, что телеведущий угрожает отобрать детей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова не пригласили на свадьбу младшего сына музыканта Алсу призналась, что покупала голоса для победы дочери в вокальном шоу "Это был ужас": Тоня Матвиенко рассказала о поступке 21-летней дочери
Серега дети звезд
Реклама

Новости партнеров

"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
В сеть слили информацию о тайном воздыхателе Софии Ротару
В сеть слили информацию о тайном воздыхателе Софии Ротару

Популярные статьи

Вчера, 15:12Fun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Вчера, 12:38Wellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

Вчера, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Вчера, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

24 февраляFun

Масленица-2020: поздравления и открытки

24 февраляАфиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

24 февраляFood

Три рецепта тонких блинов на молоке

24 февраляWellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

24 февраляFun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

24 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

24 февраляFun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

24 февраляFun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

24 февраляFood

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

24 февраляШоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

24 февраляEvents

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Быстрое печенье на дрожжах. Необычный рецепт приготовления
Быстрое печенье на дрожжах. Необычный рецепт приготовления
Одинокие: 5 звезд, которые не могут устроить личную жизнь
Одинокие: 5 звезд, которые не могут устроить личную жизнь
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
Собчак ужаснула сеть
Собчак ужаснула сеть "истинным лицом" (видео)
"Пьяная?": Брежнева удивила дикими танцами под Меладзе (видео)