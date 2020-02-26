"Детей я не вижу, не слышу": экс-супруга Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

По словам Полины Ололо, она готовит судебный иск

Бывшая супруга известного рэпера Сереги, Полина Ололо, заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона. Сегодня.Lifestyle девушка сообщила, что в течение полугода Сергей Пархоменко удерживает детей и препятствует их встречам с матерью. Кроме того, Полина не знает, где находятся их дети, и не имеет возможности общаться с ними даже по телефону.

"Мой бывший муж Сергей Пархоменко забрал детей и в последнее время препятствует нашим встречам, контакту, и я не знаю, где они находятся он тщательно скрывает их. История длится полгода. Но последние месяцы вообще какой-то беспредел. Отдала я их на месяц к нему на отдых, потом методом провокации он забрал их на год. Сейчас я не имею возможности даже услышать их. И, к слову, дети живут с посторонними людьми, а иногда и одни", – утверждает Полина Ололо.

Полина Ололо с детьми Фото: instagram.com/polina_lola

Девушка сообщила, что людям, которые общаются с их сыновьями, запрещен контакт с ней. Полина совместно с юристами уже готовит заявление в правоохранительные органы, а также судебный иск.

"В данный момент Сергей Пархоменко активно посещает программы, высказываясь о том, что он героически воспитывает своих детей самостоятельно, когда на самом деле детей забрали от меня, их матери, и тщательно скрывают их! Детей я не вижу, не слышу, и всем приближенным к их жизни запрещен любой контакт со мной. По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы и также готовятся документы для подачи в суд на Пархоменко Сергея", – говорит девушка.

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Сегодня.Lifestyle запросили комментарий Сереги по поводу сложившейся ситуации, однако ответа пока не получили.

Напомним, экс-супруга Владимира Остапчука заявила, что телеведущий угрожает отобрать детей.

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