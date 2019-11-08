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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма: какие первые слова произнесли наследники престола

Первые слова монаршеских детей оказались весьма забавными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:35
Кейт Миддлтон с принцем Уильямом их их сыном Луи
Кейт Миддлтон с принцем Уильямом их их сыном Луи
Фото: Getty Images

Дети британских монархов Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже совсем взрослые – четырехлетняя принцесса Шарлотта и вовсе пошла в этом году первый класс. Несмотря на то, что уже прошло шесть лет с рождения принца Джорджа, герцоги до сих пор не рассказывали обществу о первых словах детей.

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Как пишет издание Express, недавно принц Уильям рассказал, что свое первое слово его шестилетний сын произнес, когда родители взяли его в турне по Австралии в 2014 году. Его первым словом стало "билби". Это слово ему выговорить было легче, чем, к примеру – коала или ушастый сумчатый барсук.

Принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта
Фото: Getty Images

Что касается принцессы Шарлотты, то она начала ходить в мае 2016 года перед своим первым днем рождения. Она стояла в арке из воздушных шаров и ее первым словом был "шар". Сейчас дети во всю разговаривают и даже изучают иностранные языки.

Также ранее мы рассказывали, какое любимое блюдо дочки Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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