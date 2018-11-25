"Детское Евровидение-2018": кто выиграл конкурс
Украинка заняла на конкурсе четвертое место
Сегодня, 25 ноября в Минске состоялся финал "Детского Евровидения-2018". На сцену вышло рекордное количество участников за всю историю конкурса – 20 конкурсантов из разных стран. "Новичками" в этом году стали Уэльс и Казахстан. К слову, именно Казахстан представляла участница четвертого сезона украинского проекта "Голос.Дети" Данэлия Тулешова.
По результатам голосования зрителей и оценкам членов жюри "Детское Евровидение-2018" выиграла представительница Польши – Роксана Венгель с песней Anyone I Want To Be.
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Выступление Роксаны Венгель можно посмотреть по таймкоду 1:30:10
13-летняя участница "Детского Евровидения" уже успела выиграть первый сезон шоу "Голос. Дети" в Польше. Девочка открыла свой талант совершенно случайно, однажды поучаствовав в конкурсе караоке в тренировочном лагере юных дзюдоистов.
Первая песня юной певицы набрала восемь миллионов просмотров на YouTube и принесла ей более 200 тысяч подписчиков в соцсетях. Сейчас Роксана Венгель работает над своим дебютным альбомом.
Украину на конкурсе представляла Дарина Красновецкая. 11-летняя винничанка заняла четвертое место. Интересно, что именно Дарина открывала "Детское Евровидение-2018" с ярким номером Say love. Она вышла на сцену в стилизованном бело-красном костюме с рупором под цвет наряда.
Итоговая таблица "Детского Евровидения-2018" выглядит так:
Отметим, что в следующем году "Детское Евровидение 2019" примет Польша.
Напомним, стало известно, кто будет вести национальный отбор на "Евровидение-2019" в Украине.