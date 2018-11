"Детское Евровидение-2018": кто выиграл конкурс

Украинка заняла на конкурсе четвертое место

Победительница "Детского Евровиения-2018" Роксана Венгель. Фото: sb.by

Сегодня, 25 ноября в Минске состоялся финал "Детского Евровидения-2018". На сцену вышло рекордное количество участников за всю историю конкурса – 20 конкурсантов из разных стран. "Новичками" в этом году стали Уэльс и Казахстан. К слову, именно Казахстан представляла участница четвертого сезона украинского проекта "Голос.Дети" Данэлия Тулешова.

По результатам голосования зрителей и оценкам членов жюри "Детское Евровидение-2018" выиграла представительница Польши – Роксана Венгель с песней Anyone I Want To Be.

Выступление Роксаны Венгель можно посмотреть по таймкоду 1:30:10

13-летняя участница "Детского Евровидения" уже успела выиграть первый сезон шоу "Голос. Дети" в Польше. Девочка открыла свой талант совершенно случайно, однажды поучаствовав в конкурсе караоке в тренировочном лагере юных дзюдоистов.

Первая песня юной певицы набрала восемь миллионов просмотров на YouTube и принесла ей более 200 тысяч подписчиков в соцсетях. Сейчас Роксана Венгель работает над своим дебютным альбомом.

Победительница "Детского Евровиения-2018" Роксана Венгель Фото: Instagram/roxie_wegiel

Украину на конкурсе представляла Дарина Красновецкая. 11-летняя винничанка заняла четвертое место. Интересно, что именно Дарина открывала "Детское Евровидение-2018" с ярким номером Say love. Она вышла на сцену в стилизованном бело-красном костюме с рупором под цвет наряда.

Итоговая таблица "Детского Евровидения-2018" выглядит так:

скриншот эфира

Отметим, что в следующем году "Детское Евровидение 2019" примет Польша.

Напомним, стало известно, кто будет вести национальный отбор на "Евровидение-2019" в Украине.