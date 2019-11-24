Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

София Иванько выступила под номером 13

Детское Евровидение 2019: выступление украинки Софии Иванько Фото: junioreurovision.tv

В воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице проходит финал Детского Евровидения 2019. В этом году от Украины на международный конкурс отправилась 14-летняя София Иванько, а конкуренцию ей составили еще 18 участников. Отметим, юная вокалистка выступила под номером 13.

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София Иванько представила Украину на Детском Евровидении 2019 с авторской песней The Spirit of Music ("Дух музыки") и впечатлила зрителей проникновенным исполнением. Какой балл получит София Иванько от зрителей и жюри, и какое место Украина займет на Детском Евровидении 2019 – станет известно совсем скоро.

Детское Евровидение 2019: выступление представительницы Украины Софии Иванько с песней The Spirit of Music – смотреть видео

Отметим, в этом году в Детском Евровидении принимали участие представители 19 стран. Во время репетиций фавориткой конкурса называли представительницу Франции – Карлу.

Напомним, мы также поделились видеотрансляцией финала Детского Евровидения 2019.

Детское Евровидение – один из самых масштабных песенных конкурсов среди юниоров. В 2018 году победу в нем одержала 14-летняя Роксана Венгель из Польши. Участница от Украины Дарина Красновецкая с украинско-англоязычной песней Say love заняла тогда четвертое место.

В этом году Украину на конкурсе представляет София Иванько из Киева, которая участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Діти", однако до финала не дошла. Вокалистка уже провела свою главную репетицию вместе с другими участниками конкурса. В финале София исполнит композицию "Коли здається".

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