Детское Евровидение 2019: названо имя победителя

24 ноября состоялся финал песенного конкурса Детское Евровидение в Гливице

Детское Евровидение 2019 в Польше: имя победителя Фото: junioreurovision.tv

Сегодня, 24 ноября, в польском городе Гливице состоялся финал конкурса Детское Евровидение 2019. За первенство боролись 19 стран-участниц, среди которых Украина. Результаты песенного конкурса уже известны, далее в материале Сегодня.Lifestyle узнайте имя победителя Детского Евровидения 2019.

Финал Детского Евровидения прошел в Arena Gliwice, которая вмещает 17 тысяч человек. Участница от Украины София Иванько выступила под номером 13. Она исполнила авторскую песню The Spirit of Music ("Дух музыки").

Напомним, что победитель определяется путем голосования. Участники получили баллы от национального жюри конкурса, а также от зрителей во время онлайн-голосования, которое проходило на официальном сайте Детского Евровидения в два этапа.

По результатам голосования зрителей и оценкам членов жюри Детское Евровидение 2019 выиграла участница из Польши – Вики Габор с песней Superhero, что является беспрецедентным случаем за всю история конкурса среди юниоров. В прошлом году победу в нем одержала 14-летняя полька Роксана Венгель.

Представительница Польши набрала 278 баллов. Юная исполнительница получила главный приз – Хрустальный микрофон.

Детское Евровидение 2019: Вики Габор Superhero

Второе место с результатом 227 баллов завоевал Ержан Максим из Казахстана. Именно он долгое время лидировал на турнирной таблице во время обнародования голосов, однако получил меньшую поддержку от зрителей и стал серебряным призером Детского Евровидения 2019.

Испанка Мелани заняла третье место на конкурсе с результатом 212 баллов.

Представительница Украины София Иванько с песней The Spirit Of Music заняла лишь 15-е место, получив 59 баллов.

Смотрите таблицу результатов песенного конкурса Детское Евровидение 2019:

Детское Евровидение 2019

Детское Евровидение – один из самых масштабных песенных конкурсов среди юниоров. Всего за всю историю шоу было проведено 15 конкурсов, где победителями стали также 15 песен. Победителем конкурса объявляется песня, набравшая наибольшее количество баллов, отданных другими странами-участницами Евровидения. За представителя своей страны голосовать нельзя.

Напомним, в финал национального отбора на Детское Евровидения 2019 в Украине прошла дочь Евгения Кошевого Варвара, однако победителем Нацотбора стала киевлянка София Иванько.

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