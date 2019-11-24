Детское Евровидение 2019 в Польше: прямая трансляция

Финал Детского Евровидения состоится 24 ноября

Детское Евровидение 2019 в Польше Фото: junioreurovision.tv

Сегодня, 24 ноября, в польском городе Гливице пройдет финал конкурса Детское Евровидение 2019. Мероприятие состоится в Arena Gliwice, которое вмещает 17 тысяч человек. За первое место будут бороться 19 конкурсантов, среди которых – участница от Украины София Иванько. Она выступит под номером 13.

Смотреть онлайн Детское Евровидение 2019 – финал:

Детское Евровидение 2019: все участники

Австралия – Джордан Энтони; Франция – Карла; Россия – Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак; Северная Македония – Мила Моcков; Испания – Мелани Гарсия; Грузия – Георгий Ростиашвили; Беларусь – Елизавета Мисникова; Мальта – Элиана Гомез Бланко; Уэльс – Эрин Мэй Грув; Казахстан – Ержан Максим; Польша – Виктория Габор; Ирландия – Анна Керни; Украина – София Иванько; Нидерланды – Мэтью Хинзен; Армения – Карина Игнатян; Португалия – Джоанна Алмейда; Италия – Марта Виола; Албания – Исея Чили; Сербия – Дарья Врачевич.

Напомним, что Детское Евровидение – один из самых масштабных песенных конкурсов среди юниоров. В 2018 году победу в нем одержала 14-летняя Роксана Венгель из Польши. Участница от Украины Дарина Красновецкая с украинско-англоязычной песней Say love заняла тогда четвертое место.

В этом году Украину на конкурсе представляет София Иванько из Киева, которая участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Діти", однако до финала не дошла. Вокалистка уже провела свою главную репетицию вместе с другими участниками конкурса. В финале София исполнит композицию "Коли здається".

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