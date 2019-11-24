Детское Евровидение 2019 в Польше: прямая трансляция
Финал Детского Евровидения состоится 24 ноября
Сегодня, 24 ноября, в польском городе Гливице пройдет финал конкурса Детское Евровидение 2019. Мероприятие состоится в Arena Gliwice, которое вмещает 17 тысяч человек. За первое место будут бороться 19 конкурсантов, среди которых – участница от Украины София Иванько. Она выступит под номером 13.
Смотреть онлайн Детское Евровидение 2019 – финал:
Детское Евровидение 2019: все участники
- Австралия – Джордан Энтони;
- Франция – Карла;
- Россия – Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак;
- Северная Македония – Мила Моcков;
- Испания – Мелани Гарсия;
- Грузия – Георгий Ростиашвили;
- Беларусь – Елизавета Мисникова;
- Мальта – Элиана Гомез Бланко;
- Уэльс – Эрин Мэй Грув;
- Казахстан – Ержан Максим;
- Польша – Виктория Габор;
- Ирландия – Анна Керни;
- Украина – София Иванько;
- Нидерланды – Мэтью Хинзен;
- Армения – Карина Игнатян;
- Португалия – Джоанна Алмейда;
- Италия – Марта Виола;
- Албания – Исея Чили;
- Сербия – Дарья Врачевич.
Напомним, что Детское Евровидение – один из самых масштабных песенных конкурсов среди юниоров. В 2018 году победу в нем одержала 14-летняя Роксана Венгель из Польши. Участница от Украины Дарина Красновецкая с украинско-англоязычной песней Say love заняла тогда четвертое место.
В этом году Украину на конкурсе представляет София Иванько из Киева, которая участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Діти", однако до финала не дошла. Вокалистка уже провела свою главную репетицию вместе с другими участниками конкурса. В финале София исполнит композицию "Коли здається".
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