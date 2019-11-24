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Детское Евровидение 2019 в Польше: прямая трансляция

Финал Детского Евровидения состоится 24 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
Детское Евровидение 2019 в Польше
Детское Евровидение 2019 в Польше
Фото: junioreurovision.tv

Сегодня, 24 ноября, в польском городе Гливице пройдет финал конкурса Детское Евровидение 2019. Мероприятие состоится в Arena Gliwice, которое вмещает 17 тысяч человек. За первое место будут бороться 19 конкурсантов, среди которых – участница от Украины София Иванько. Она выступит под номером 13.

Смотреть онлайн Детское Евровидение 2019 – финал:

Детское Евровидение 2019: все участники

  1. Австралия – Джордан Энтони;
  2. Франция – Карла;
  3. Россия – Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак;
  4. Северная Македония – Мила Моcков;
  5. Испания – Мелани Гарсия;
  6. Грузия – Георгий Ростиашвили;
  7. Беларусь – Елизавета Мисникова;
  8. Мальта – Элиана Гомез Бланко;
  9. Уэльс – Эрин Мэй Грув;
  10. Казахстан – Ержан Максим;
  11. Польша – Виктория Габор;
  12. Ирландия – Анна Керни;
  13. Украина – София Иванько;
  14. Нидерланды – Мэтью Хинзен;
  15. Армения – Карина Игнатян;
  16. Португалия – Джоанна Алмейда;
  17. Италия – Марта Виола;
  18. Албания – Исея Чили;
  19. Сербия – Дарья Врачевич.

Напомним, что Детское Евровидение – один из самых масштабных песенных конкурсов среди юниоров. В 2018 году победу в нем одержала 14-летняя Роксана Венгель из Польши. Участница от Украины Дарина Красновецкая с украинско-англоязычной песней Say love заняла тогда четвертое место.

В этом году Украину на конкурсе представляет София Иванько из Киева, которая участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Діти", однако до финала не дошла. Вокалистка уже провела свою главную репетицию вместе с другими участниками конкурса. В финале София исполнит композицию "Коли здається".

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