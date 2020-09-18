Детям Пугачевой и Галкина – 7 лет: как семья провела праздничное утро

Лиза и Гарри также трогательно поздравили друг друга и родителей

Сегодня, 18 сентября, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют день рождения. Лизе и Гарри исполняется семь лет.

Шоумен Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлел поздравление малышей.

"7 лет. Наш главный день! С днем рождения, детки!" – подписал ролик Максим и добавил хештеги #гарригалкин и #елизаветагалкина.

На трогательном видео дети поздравляют друг друга и родителей. Сперва Гарри вручил Алле Пугачевой большой букет, затем поздравил сестру, прочитав стихотворение. После этого он подарил каждому члену семьи по бумажной улитке в виде сердечка.

INSTAGRAM

Лиза же в свою очередь подарила брату брелок в виде собаки, пошутив, что Гарри всегда мечтал о питомце. Позже девочка вручила ему трогательное письмо с поздравлением.

От родителей малыши получили в подарок набор известного детского конструктора, а также – планшеты и телефоны, которые понадобятся им в школе (в этом году дети Галкина и Пугачевой пошли в первый класс).

Скриншот: Instagram Максима Галкина

"Вы не представляете, какое это чудо. Только вчера вы родились – маленькие, хорошенькие. А сейчас уже большие и хорошенькие", – сказала Алла Пугачева.

Алла Пугачева отпраздновала День рождения на карантине – смотрите видео:

Напомним, Пугачева и Галкин отвели детей в школу, где стоимость обучения – 2000 долларов в месяц. Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми прогулялись возле своего замка.

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