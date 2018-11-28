Дэвид Бекхэм поделился трогательными фото с детьми

На снимках запечатлены старший сын Дэвида Бруклин и дочь Харпер

Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham

Знаменитый британский экс-футболист Дэвид Бекхэм не отстает от своей супруги Виктории и делится трогательными фото с их детьми. На своей странице в Instagram Дэвид разместил трогательное фото своего старшего сына Бруклина и дочери Харпер. "Какие же милые эти двое", – подписал снимок гордый отец.

Бруклин и Харпер Бекхэм Фото: instagram.com/davidbeckham

Кроме этого, экс-футболист опубликовал еще одно фото. На нем он целует свою 7-летнюю дочь Харпер. На заднем фоне виднеется каток и украшенная елка.

"Рождество уже совсем скоро. Давайте кататься на коньках!", – подписал снимок Дэвид.

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер Фото: instagram.com/davidbeckham

Напомним, Виктория Бекхэм была замечена в аэропорту в эффектном пальто. Папарацци поймали Викторию в здании аэропорта Джона Кеннеди, что в Нью-Йорке. В принципе, ее сложно было не заметить, поскольку на ней было надето пестрое пальто с леопардовым принтом.

Мы также сообщали, что Меган Маркл сообщила, что никогда не наденет вещи бренда Виктории Бекхэм.