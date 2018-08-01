Дэвид Бекхэм впервые обрезал волосы семилетней дочери: забавное фото

Харпер Бекхэм от рождения ни разу не стригли волос

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: Instagram/davidbeckham

Знаменитый экс-футболист Дэвид Бекхэм обрезал волосы своей дочери Харпер, которой недавно исполнилось семь лет. Отметим, что от рождения девочке ни разу не стригли волос. Главным противником перемен всегда был именно ее отец.

Однако на днях Дэвид все-таки решился на смелый шаг и подстриг свою дочь. На своей странице в Instagram экс-футболист поделился снимком, на котором собственноручно обрезает волосы Харпер.

"Кто-то счастлив, а кто-то не очень. Я не мог поверить, что она станет еще прекраснее, но ...", – умилительно подписал фото Бекхэм.

Дэвид Бекхэм с 7-летней дочерью Харпер Севен Фото: instagram/davidbeckham

Поклонники явно оценили парикмахерские умения звездного отца, потому что за сутки снимок собрал почти 2,3 миллиона лайков.

Напомним, Виктория Бекхэм опубликовала забавное фото своей дочери Харпер. На снимке девочка запечатлена в школьном платьице и в маске в виде лица Дэвида Бекхэма.

Кроме того, экс-солистка группы Spice Girls, а также известный дизайнер Виктория Бекхэм в интервью изданию WWD рассказала о своем муже и о том, как ей удается совмещать карьеру и семью.