Дэвид и Виктория Бекхэм переболели коронавирусом – СМИ

Новость о болезни пара не афишировала

В марте 2020 года Дэвид и Виктория Бекхэм, которые отпраздновали годовщину свадьбы, заболели коронавирусом. Звездная пара не афишировала болезнь, проведя несколько недель дома на карантине.

Супруги заразились COVID-19 на вечеринке в Лос-Анджелесе, пишет издание The Sun. После они отметили 21-летие своего старшего сына Бруклина, пригласив множество гостей. Затем слетали по делам в США, где провели несколько встреч.

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham

Первым плохо себя почувствовал Дэвид, а вскоре с высокой температурой слегла Виктория. После проявления симптомов Бекхэмы сдали тест на коронавирус и получили положительный результат.

По информации источника, знаменитости лечились в своем загородном поместье в Котсуолде (графство Глостершир).

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"Виктория была в шоке от того, что они могут быть переносчиками вируса. Она сделала все возможное, чтобы свести к минимуму все риски", – говорит инсайдер.

Пара официально не афишировала новость о своем заболевании, но близкое окружение Бекхэмов уверено, что Дэвид и Виктория заразили нескольких своих подчиненных.

Кто из знаменитостей заразился коронавирусом, смотрите в сюжете:

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