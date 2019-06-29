Дэвида Бекхэма осудили в сети за поцелуй с несовершеннолетней
Знаменитость посетил футбольный матч вместе со своей дочкой
Экс-футболист Дэвид Бекхэм, который недавно посоветовал старшему сыну пересмотреть отношения с Ханой Кросс, попал под шквал критики в сети из-за поцелуя с собственной дочкой. Знаменитый британец посетил матч чемпионата мира по футболу среди женщин между сборными Англии и Норвегии вместе с 7-летней Харпер. Отец и дочь не скрывали своих эмоций на стадионе, чем спровоцировали многочисленные споры среди публики.
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Так, на днях члены семейства Бекхэмов смотрели игру на стадионе Стейд Оушен во Франции. Папарацци снимали Дэвида и Харпер во время матча и запечатлели момент поцелуя отца и дочки в губы.
Многих пользователей сети смутил данный факт и они принялись критиковать футболиста. При этом, некоторые считают, что такой поцелуй между папой о дочерью вполне допустим.
Напомним, что Дэвид Бекхэм женат на бывшей солистке группы Spice Girls, дизайнере Виктории Бекхэм. Они воспитывают троих мальчиков: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса и Круза Дэвида, а также дочь Харпер.
Ранее мы писали о том, что Дэвида Бекхэма лишили водительского удостоверения.
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