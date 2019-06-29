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Дэвида Бекхэма осудили в сети за поцелуй с несовершеннолетней

Знаменитость посетил футбольный матч вместе со своей дочкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:18
Дэвида Бекхэма осудили в сети за поцелуй с дочкой
Дэвида Бекхэма осудили в сети за поцелуй с дочкой
Фото: Getty Images

Экс-футболист Дэвид Бекхэм, который недавно посоветовал старшему сыну пересмотреть отношения с Ханой Кросс, попал под шквал критики в сети из-за поцелуя с собственной дочкой. Знаменитый британец посетил матч чемпионата мира по футболу среди женщин между сборными Англии и Норвегии вместе с 7-летней Харпер. Отец и дочь не скрывали своих эмоций на стадионе, чем спровоцировали многочисленные споры среди публики.

Смотрите, как Дэвид Бекхэм троллит собственную жену:

Так, на днях члены семейства Бекхэмов смотрели игру на стадионе Стейд Оушен во Франции. Папарацци снимали Дэвида и Харпер во время матча и запечатлели момент поцелуя отца и дочки в губы.

Дэвида Бекхэма осудили в сети за поцелуй с дочкой
Дэвида Бекхэма осудили в сети за поцелуй с дочкой
Фото: Getty Images

Многих пользователей сети смутил данный факт и они принялись критиковать футболиста. При этом, некоторые считают, что такой поцелуй между папой о дочерью вполне допустим. 

Дэвида Бекхэма осудили в сети за поцелуй с дочкой
Дэвида Бекхэма осудили в сети за поцелуй с дочкой
Фото: Getty Images

Напомним, что Дэвид Бекхэм женат на бывшей солистке группы Spice Girls, дизайнере Виктории Бекхэм. Они воспитывают троих мальчиков: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса и Круза Дэвида, а также дочь Харпер. 

Ранее мы писали о том, что Дэвида Бекхэма лишили водительского удостоверения.

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