"Девушка Бонда": Даша Астафьева очаровала фигурой в ярком боди
Артистка опубликовала жаркие фото с моря
Дашу Астафьеву, которой предлагают интим за деньги, называют одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса. Певица и модель регулярно подтверждает это новыми фотографиями, которые публикует в социальной сети. На этот раз на странице Даши в Instagram появились кадры, сделанные на берегу моря.
На снимках Астафьева предстала в нюдовом боди с надписями. Купальник подчеркивает все достоинства фигуры звезды.
"Внимание, внимание! Человек по фамилии Бонд, подойдите ,пожалуйста, на ресепшн, Вас ожидают!
Повторяю, Вас ожидают", – подписала Даша своей пост.
Таким образом она намекнула на свою схожесть с "девушкой Бонда" из известной серии фильмов о спецагенте.
Поклонники Даши Астафьевой согласились с ее мнением, что та подходит на роль "девушки Бонда".
"Идеальная девушка Бонда", "Даша, ты невероятная", "Ну тут скорее Бонду нужно ожидать... такая красотка!", – пишут в комментариях пользователи соцсети.
О том, как Даша Астафьева научила разговаривать птицу, смотрите в сюжете:
Напомним, что недавно Даша Астафьева устроила эротичную фотосессию в библиотеке.
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