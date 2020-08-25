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"Девушка Бонда": Даша Астафьева очаровала фигурой в ярком боди

Сегодня, 11:38

Артистка опубликовала жаркие фото с моря

Дашу Астафьеву, которой предлагают интим за деньги, называют одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса. Певица и модель регулярно подтверждает это новыми фотографиями, которые публикует в социальной сети. На этот раз на странице Даши в Instagram появились кадры, сделанные на берегу моря.

На снимках Астафьева предстала в нюдовом боди с надписями. Купальник подчеркивает все достоинства фигуры звезды.

Певица Даша Астафьева
Певица Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

"Внимание, внимание! Человек по фамилии Бонд, подойдите ,пожалуйста, на ресепшн, Вас ожидают!
Повторяю, Вас ожидают", – подписала Даша своей пост.

Таким образом она намекнула на свою схожесть с "девушкой Бонда" из известной серии фильмов о спецагенте.

Певица Даша Астафьева
Певица Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Поклонники Даши Астафьевой согласились с ее мнением, что та подходит на роль "девушки Бонда".

"Идеальная девушка Бонда", "Даша, ты невероятная", "Ну тут скорее Бонду нужно ожидать... такая красотка!", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

О том, как Даша Астафьева научила разговаривать птицу, смотрите в сюжете:

Напомним, что недавно Даша Астафьева устроила эротичную фотосессию в библиотеке.

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