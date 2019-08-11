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Девушка Виктора Павлика резко высказалась о своих отношениях

Катя Репяхова ответила хейтерам в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:44
Виктор Павлик с возлюбленной Екатериной
Виктор Павлик с возлюбленной Екатериной
Фото: instagram.com/repyahovakate

Молодая возлюбленная певца Виктора Павлика, ради которой артист бросил жену, 25-летняя Екатерина Репяхова прокомментировала свои отношения со звездой и резко ответила хейтерам в своем Instagram. Недавно скандально известная пара украсила обложку одного популярного журнала, из-за чего в сети поднялась новая волна сплетен и обсуждений.

Собирается ли Виктор Павлик жениться на молодой любовнице, смотрите в коротком видео:

В социальной сети девушка Виктора Павлика не выдержала критики, обрушившейся на нее, и опубликовала большой пост, в котором высказала все, что думает о недоброжелателях.

"Люди нас совершенно не знают. Я пишу этот пост для всех этих несчастных, завистливых и злых людей. А вдруг хотя бы одна злюка прочитает и изменит своё мнение", – написала Катя в Инстаграм.

INSTAGRAM (@repyahovakate)

Репяхова утверждает, что любит Павлика и находится с ним исключительно из-за сильных чувств. " Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы, наверное, никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей. Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков", – подытожила девушка.

Ранее Виктор Павлик рассказал о сложном детстве и за что ему до сих пор стыдно.

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отношения Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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