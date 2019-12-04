Девять Джульетт: звезды снялись для нового календаря Pirelli 2020

Актрисы снялись в образах Джульетт

Календарь Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli

Каждый год звезды участвую в съемках для популярного календаря Pirelli. В этом году Pirelli 2020 войдет в историю как один из самых эмоциональных. Ведь его героини, среди которых Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Индия Мур, Крис Ли, Розалия, Мия Гот, Клэр Фой, Яра Шахиди и Стелла Роверси, перевоплотились в одного из самых романтичных персонажей – Джульетту.

А вот в Украине ранее презентовали обрядовый календарь:

В объективе фотографа Паоло Роверси звезды каждая по-своему раскрывали характер средневековой героини. Причем, им требовалось не только придумать образ, но и воспроизвести отрывок из трагедии.

"Это было невероятно трогательно видеть актрис такого высокого уровня настолько волнующимися, – вспомнил Роверси. – Порой создавалось впечатление, что это их первый кастинг".

Маэстро решил не ограничиваться одним фотом. Каждая из героинь примеряла два образ – в современном наряде и вдохновленном временем создания Джульетты. Подобный прием позволил продемонстрировать актуальность шекспировской истории и провести параллели с настоящим.

Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli Звезды снялись для календаря Pirelli 2020 Фото: instagram.com/pirelli 1/18

Напомним, в прошлом году темой календаря Pirelli 2019 стала сказка "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэрролла, а главные роли исполнили темнокожие знаменитости.

По материалам Vogue.ua.

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