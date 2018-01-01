Диана Гурцкая рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи

Певица призналась, что сейчас они с мужем подумывают завести второго ребенка

Диана Гурцкая c сыном и мужем. Фото: 1tv.ru

В новом выпуске программы "Жить здорово!" Диана Гурцкая призналась, что во время одного и обследований специалисты вынесли ей страшный вердикт. Медики заявили, что у певицы рак матки. Чтобы спасти жизнь артистки специалист предложил ей сделать срочную операцию по удалению опухоли, подчеркнув, что вместе с ней Диана лишится и важного женского органа.

Гурцкая призналась, что в тот момент переживала за свое здоровье куда меньше, чем за жизнь своего сына Константина. "Думала: ''Господи, что с ним потом станет?''. Не знала, как жить дальше", — вспомнила певица. Диана решила перепроверить свой диагноз и обратилась к другим специалистам. Оказалось, что дело было вовсе не в онкологии.

Гурцкой удалили миому. "Есть врач от Бога, которая меня вернула с того света. Она страшную болезнь не подтвердила. Меня прооперировали, матку сохранили. На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я ожила", — рассказала певица.

Диана призналась, что они с мужем подумывают завести второго ребенка. "Очень хотела бы дочку. Был момент, когда Костя был маленький, не хотела делить свою любовь к нему с кем-либо, а сейчас понимаю, что ему нужен брат, сестра", — поделилась артистка. Супруг Петр согласился с певицей и сообщил, что тоже мечтает о дочери.