Дима Монатик получил именную звезду на Площади славы
Имя артиста увековечено в самом центре Киеве
Имя еще одного украинского артиста стало национальной достопримечательностью Киева. После того, как Оля Полякова получила звезду на Площади славы, увековечить свое имя в сердце столицы посчастливилось и Дмитрию Монатику.
Торжественная церемония открытия именной звезды MONATIK состоялась в Киеве в пятницу, 24 мая. Об этом мультиартист сообщил на своей странице в Instagram.
Монатик опубликовал несколько фото с ивента, где позировал непосредственно у звезды, а также с фанатами, которые пришли поздравить певца.
"Открылась звезда на #АллеяЗвезд #Киев! Если загадать желание и её потереть – все сбудется!!! Я бы очень хотел, что бы она напоминала и мне (ведь часто забываю) и всем сверху проходящим о том, что все задуманное может получится, если сильно хотеть и много трудиться. Сегодня Вы проходите мимо этой звезды, а завтра Ваша может оказаться рядом! Пусть она напоминает о том, что бежать нужно не от проблем, а мечтам на встречу!" – написал Дима в своем посте.
Он также поделился с фолловерами фотографией со своей женой Ириной Демичевой.
Напомним, ранее MONATIK раскрыл подробности грандиозного шоу, которое пройдет на НСК "Олимпийский" в начале лета.
Смотрите эксклюзивное интервью с Дмитрием Монатиком:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram