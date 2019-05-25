Дима Монатик получил именную звезду на Площади славы

Имя артиста увековечено в самом центре Киеве

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

Имя еще одного украинского артиста стало национальной достопримечательностью Киева. После того, как Оля Полякова получила звезду на Площади славы, увековечить свое имя в сердце столицы посчастливилось и Дмитрию Монатику.

Торжественная церемония открытия именной звезды MONATIK состоялась в Киеве в пятницу, 24 мая. Об этом мультиартист сообщил на своей странице в Instagram.

Монатик опубликовал несколько фото с ивента, где позировал непосредственно у звезды, а также с фанатами, которые пришли поздравить певца.

"Открылась звезда на #АллеяЗвезд #Киев! Если загадать желание и её потереть – все сбудется!!! Я бы очень хотел, что бы она напоминала и мне (ведь часто забываю) и всем сверху проходящим о том, что все задуманное может получится, если сильно хотеть и много трудиться. Сегодня Вы проходите мимо этой звезды, а завтра Ваша может оказаться рядом! Пусть она напоминает о том, что бежать нужно не от проблем, а мечтам на встречу!" – написал Дима в своем посте.

Он также поделился с фолловерами фотографией со своей женой Ириной Демичевой.

Напомним, ранее MONATIK раскрыл подробности грандиозного шоу, которое пройдет на НСК "Олимпийский" в начале лета.

Смотрите эксклюзивное интервью с Дмитрием Монатиком:

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