Директор театра "Современник" отреагировал на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Игорь Попов заявил, что театр не останется безучастным
Директор театра "Современник", в котором играет актер Михаил Ефремов, прокомментировал смертельную аварию в Москве. Напомним, что ДТП произошло вечером, 8 июня. Михаил в состоянии алкогольного опьянения пересек двойную сплошную и влетел в фургон на встречной полосе. Под утро водитель скончался от полученных травм. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
По словам Игоря Попова, "Современник" не останется в стороне от произошедшего. Также директор театра признался, что это трагедия не только для двух семей, но и для искусства в целом.
"Произошла настоящая трагедия для всех. Для семьи Сергея Захарова. И для семьи Михаила Ефремова, и для русского искусства", – цитирует слова Игоря ТАСС.
По информации "Пятого канала", директор-администратор театра "Современник" Александр Сидельников давно уже жалеет актера: "Я не знаю, как это комментировать. Что тут говорить? Думаю, все понятно всем. И актера жалко, и человека жалко. Я его давно знаю — Мишу, мне его давно жалко. Но сделать-то что с ним?".
Как известно, ДТП произошло вечером 8 июня в Москве. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада". Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Видео момента смертельной аварии с участием Михаила Ефремова смотрите в нашем материале.
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