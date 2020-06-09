Директор театра "Современник" отреагировал на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым

Игорь Попов заявил, что театр не останется безучастным

Директор театра "Современник", в котором играет актер Михаил Ефремов, прокомментировал смертельную аварию в Москве. Напомним, что ДТП произошло вечером, 8 июня. Михаил в состоянии алкогольного опьянения пересек двойную сплошную и влетел в фургон на встречной полосе. Под утро водитель скончался от полученных травм. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам Игоря Попова, "Современник" не останется в стороне от произошедшего. Также директор театра признался, что это трагедия не только для двух семей, но и для искусства в целом.

Актер Михаил Ефремов Фото: instagram.com/artist.efremov

"Произошла настоящая трагедия для всех. Для семьи Сергея Захарова. И для семьи Михаила Ефремова, и для русского искусства", – цитирует слова Игоря ТАСС.

По информации "Пятого канала", директор-администратор театра "Современник" Александр Сидельников давно уже жалеет актера: "Я не знаю, как это комментировать. Что тут говорить? Думаю, все понятно всем. И актера жалко, и человека жалко. Я его давно знаю — Мишу, мне его давно жалко. Но сделать-то что с ним?".

Как известно, ДТП произошло вечером 8 июня в Москве. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада". Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Видео момента смертельной аварии с участием Михаила Ефремова смотрите в нашем материале.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться