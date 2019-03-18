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"Дивовижні люди": финалист шоу способен определить название оперы без звука

12-летний Олег Оливко растрогал Машу Ефросинину своими способностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:09
"Дивовижні люди": четвертый выпуск популярного украинского шоу
"Дивовижні люди": четвертый выпуск популярного украинского шоу
Фото: Канал "Украина"

16 марта в 21:00 зрители телеканала "Украина" увидели четвертый выпуск новейшего супершоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко, за победу в котором соревнуются украинцы с выдающимися умственными способностями. Победителем этого эпизода стал мальчик, который умеет различать оперы без звука.

12-летний Олег Оливко знает сотни оперных произведений и может идентифицировать их без звука – лишь по движениям губ солистов.

Сложно поверить, но раньше мальчик с трудом разговаривал: слова, которые он произносил, различала и понимала только мама. Пытаясь помочь ребенку, она отправила сына заниматься музыкой. Такое решение оказалось спасением: со временем Олег стал лучше разговаривать и даже открыл в себе удивительную способность.

Финалист шоу "Дивовижні люди" Олег Оливко способен определить название оперы без звука
Финалист шоу "Дивовижні люди" Олег Оливко способен определить название оперы без звука
Фото: Канал "Украина"

"Я выключал звук в телевизоре и думал: какая же сейчас ария или опера играет? И постепенно начал учиться различать звуки, читая их по губам", – рассказал участник шоу.

В супершоу "Дивовижні люди" Олегу предстояло без звука, основываясь лишь на артикуляции солистов, определить оперные произведения, а затем исполнить их. Участник блестяще справился с заданием и получил 39 балов от звездных экспертов.

Особенно умения героя растрогали Машу Ефросинину. "Для меня сошлись два пронзительных явления – ребёнок и опера. Я просто не могла не плакать. Олег, последний раз я испытывала такие чувства, когда рожала своих детей".

Олег Оливко также получил самый высокий бал от зрителей в зале. Таким образом, он стал победителем четвертого выпуска супершоу и теперь будет соревноваться за звание самого удивительного украинца в финале проекта.

Финалист шоу "Дивовижні люди" Олег Оливко способен определить название оперы без звука
Финалист шоу "Дивовижні люди" Олег Оливко способен определить название оперы без звука
Фото: Канал "Украина"

Как сообщалось ранее, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко. В шоу "Дивовижні люди" эксперты комментируют уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогают зрителям выбрать самого удивительного участника шоу. Телепроект выходит в эфире канала "Украина" по субботам в 21:00.

Смотрите видео о секретах одного из выпусков шоу "Дивовижні люди":

Ранее мы писали, что участник супершоу "Дивовижні люди" приглашает на концерт памяти своего отца.

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Маша Ефросинина Оля Полякова Алексей Суханов Александр Скичко Дивовижні люди канал Украина
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