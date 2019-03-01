"Дизель шоу" выступают на сцене в обновленном составе

В коллективе произошли изменения

Участники "Дизель шоу" Фото: facebook.com/dizelshow

"Дизель шоу" снова на сцене и радуют своего зрителя. После ДТП, которое случилось осенью с юмористами, и в котором трагически погибла участница шоу Марина Поплавская, проект был под угрозой закрытия, однако сторонники уговорили создателей не прекращать свою деятельность!

Участники "Дизель студии" получили серьезные травмы в частности Яна Глущенко вообще могла остаться инвалидом. Она перенесла операцию, которую ей сделали в Италии, а реабилитация продолжается до сих пор. Кроме этого артисты представили зрителям новую участницу проекта Марина Грицук, которую они нежно зовут Марусей. Участники "Дизель шоу" уверяют, что это ни в коем случае не замена Марины Поплавской, потому что это просто невозможно.

После аварии, из шоу ушел один из участников Олег Иваница. Его место пока занял известный юморист Дмитрий Танкович. Все выступления отныне посвящены Марине Поплавский.

Напомним, автобус с актерами шоу "Дизель шоу" попал в аварию. Трагедия произошла в Киевской области возле села Мила. 20 октября, в 06:43 на Житомирской трассе автобус с известными актерами влетел в грузовик DAF. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, еще четверо актеров коллектива "Дизель шоу" были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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