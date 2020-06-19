Dj Smash впервые стал отцом: фото из роддома

У российского музыканта родилась дочь

Начало 2020 года ознаменовалось настоящим бэби-бумом в мире шоу-бизнеса. Еще один известный музыкант Dj Smash (Андрей Ширман) впервые стал отцом. У 38-летнего российского артиста и его избранницы Анастасии Кривошеевой родилась девочка.

О пополнении в семье Андрей сообщил поклонникам в Instagram и поделился фотографиями из роддома.

Dj Smash с новорожденной девочкой Фото: instagram.com/djsmash

"Друзья! В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь! Нет таких слов, чтобы передать наши эмоции, наверно, я поделюсь этим с вами чуть позже. А пока хочу сказать спасибо моей любимой, ты волшебница!" – написал новоиспеченный отец под опубликованными снимками.

Dj Smash и его избранница Анастасия Фото: instagram.com/djsmash

Alyosha и Тарас Тополя готовятся к рождению третьего ребенка. Детали смотрите в сюжете:

Напомним, что Dj Smash и Анастасия Кривошеева познакомились в самолете 9 лет назад, когда летели одним рейсом из Парижа в Москву. В 2014 пара временно рассталась, однако впоследствии они сошлись и с тех пор живут вместе.

Также недавно во второй раз бабушкой стала украинская артистка Ольга Сумская. Ее старшая дочь Антонина Паперная родила мальчика от российского актера.

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