Для дома, для семьи: стало известно, что Елизавета II подарит принцу Гарри и Меган Маркл на новоселье

Королева сделает драгоценные подарки

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Уже в марте 2019 года герцог и герцогиня Сассекские планируют покинуть резиденцию в Кенсингтонском дворце и переехать в новый дом – коттедж Фрогмор, расположенный за городом, недалеко от Виндзорского замка.

Королева Елизавета II в честь новоселья внука и его супруги решила подарить им несколько картин из Королевской коллекции произведений искусства, которые принц Гарри и Меган Маркл смогут разместить в своем новом доме.

По информации Vanity Fair, принцу Гарри и Меган Маркл предоставили список полотен, из которого они смогут выбрать что-то, что им понравится. Наверное, выбор будет непростым, ведь королевская коллекция произведений искусства насчитывает около миллиона предметов искусства. Все они хранятся в королевских резиденциях по всей стране. В коллекции есть шесть полотен Рембрандта, более 50 работ Каналетто, около 600 рисунков Леонардо да Винчи, не менее 13 картин Рубенса и как минимум 20 изображений Микеланджело. Кроме классических произведений в коллекции есть и Энди Уорхола и Аниша Капура.

Напомним, по словам инсайдеров, причина, по которой Меган Маркл и принц Гарри хотят сменить место жительства, проста — они мечтают о большем уединении и пространстве для своей семьи. Герцоги Сассекские планируют обустроиться на новом месте до рождения ребенка. Напомним, что супруги ожидают появления первенца уже в апреле.

Кроме того, еще одной причиной переезда Меган и Гарри называют ссору с Уильямом и разногласия с Кейт.

Также смотрите видео о том, почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram