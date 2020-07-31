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"Для горячих ночей": Сергей Бабкин выпустил песню "Бомба-ракета"

Сегодня, 15:07

Артист выпустил летний дэнс-сингл в новом звучании

Известный украинский певец и музыкант Сергей Бабкин выпустил зажигательную песню "Бомба-ракета". Творчество Сергея Бабкина – это вселенная стилей и жанров. От проникновенных баллад до безумных альтер-эго – артист никогда не останавливается на одном направлении. Именно поэтому сегодня он представляет "Бомбу-ракету" – неожиданный трек, где фанк и дэнс набирают полных оборотов и отправляют вас в новую музыкальную галактику Бабкина.

Дата релиза трека была выбрана неспроста – именно в этот день 49 лет назад первые астронавты проехали на лунном вездеходе Lunar Rover Vehicle по поверхности Луны. Сегодня музыкальная "ракета" Бабкина отправляется еще дальше в космос!

"Бомба-ракета" – это песня-настроение, песня-состояние в котором я находился, когда писал ее. Я обожаю это словосочетание и использую его очень часто тогда, когда хочу описать что-то сверх нереально крутое! Для меня – это настоящее "вау". И конечно же, этот трек о той, самой настоящей Бомбе-ракете, которая каждый день со мной, которая заставляет меня улетать в космос и чувствовать себя земным жителем с неземными эмоциями", – делится Сергей.

Напомним, босой Сергей Бабкин устроил уличные танцы в центре Харькова. Ранее Елена Кравец и Сергей Бабкин презентовали свой первый совместный трек.

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