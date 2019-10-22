"Для меня было ножом в спину": Юла рассказала о конфликте с MONATIK

Юла также поделилась подробностями рабочих отношений с мужем Анатолием Анатоличем

Работа с такими артистами, как LOBODA, MONATIK, MARUV, Сергей Бабкин и Артем Пивоваров – это все о ней. В 2019-м исполнилось уже 12 лет, как Юлия Бойко, более известна как Юла, работает в шоу-бизнесе. А ее собственному PR-агентству – 5 лет. Она знает, как сделать так, чтобы об артисте заговорили все, и дружит со всеми звездами, с которыми работает.

В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Юла рассказала о сотрудничестве с MONATIK. По словам бизнес-вумен, артист около полугода писал ей с просьбой о сотрудничестве.

"В тот момент и появился Дима Монатик, который, наверное, до этого момента полгода писал письма, чтобы мы поработали. Я же со Светой (Лободой, – ред.) работаю, какой там Дима Монатик? Без имени, без ничего", – вспоминает Юла.

Юла и MONATIK Фото: Facebook

В течение сотрудничества они общались не только как коллеги, но и друзья: "Семья Монатика была для меня близка, я знала первые подробности беременности, мы радовались", – признается девушка.

Возможно, именно поэтому для Юлии было настолько неожиданно, когда в конце 2017 года весь украинский шоу-бизнес облетел скандал: MONATIK ушел от Юлы, забрав с собой ее специалиста.

"Я вам скажу, что это не был вопрос денег, у нас не было жестких контрактов, у нас не было каких-то привязок друг к другу, поэтому он решил, он предупредил заранее, мы разошлись. Но просто для меня был ножом в спину, что он ушел и прихватил еще моего сотрудника, и я осталась в очень плохом состоянии, потому что у меня остановилось все", – говорит Юла.

Как сейчас Юла и MONATIK отзываются друг о друге, об отношениях с мужем Анатолием Анатоличем, а также с кумой и коллегой Светланой Лободой – узнайте в интервью "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что супруг Юлы Анатолий Анатолич рассказал, сколько зарабатывает в месяц.

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