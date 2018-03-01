Для выхода в свет Меган Маркл и Кейт Миддлтон выбрали платья синего цвета
Свой элегантный образ Меган дополнила черными туфлями от Aquazzura на высокой шпильке
Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом впервые посетили официальное мероприятие вместе – вчера пары приняли участие в форуме Royal Foundation.
Для официального мероприятия герцогиня Кембриджская, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, выбрала скромное платье от британского бренда Seraphine, стоимостью 99 фунтов стерлингов (137 долларов).
Меган Маркл поддержала цветовую гамму, выбранную Кейт, и появилась в темно-синем наряде от Jason Wu за 1800 долларов. Свой элегантный образ Меган дополнила черными туфлями от Aquazzura на высокой шпильке.
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Напомним, на встрече в Королевском колледже акушерства и гинекологии герцогиня Кэтрин появилась в синем комплекте-двойке от Jenny Packham, состоящем из короткого платья и пальто с белой оторочкой.
19 февраля Кейт Миддлтон провела в Букингемском дворце мероприятие Commonwealth Fashion Exchange – прием в рамках Недели моды в Лондоне. Среди почетных гостей на мероприятии – Анна Винтур и Стелла Маккартни.
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