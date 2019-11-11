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Дмитрий Гордон, Слава Каминская и другие звезды: как прошел концерт Любови Успенской в Киеве

В Киеве с аншлагом прошел концерт популярной певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:03
Концерт Любови Успенской в Киеве
Концерт Любови Успенской в Киеве
Фото: пресс-служба

В воскресенье, 10 ноября, в киевском Дворце спорта состоялся сольный концерт самой яркой исполнительницы в жанре "городской романс" — Любови Успенской. Впервые за 8 лет артистка дала масштабный концерт в родном Киеве, где родилась и выросла.

Смотрите также видео о том, как Любовь Успенская появилась на сцене на мотоцикле:

Концерт длился целых три часа! Во Дворце спорта для многотысячной публики прозвучала целая эпоха музыки Успенской – уже с первой песни и до самого финала зрители встали со своих мест, чтобы петь и танцевать под любимые песни, известные и близкие каждому. Гости вечера услышали самые громкие хиты и особенно тепло встретили live-премьеру песни на украинском языке "Без тебе" в дуэте с одесским композитором Андреем Большедворским.

Дмитрий Гордон вручает цветы певице
Фото: пресс-служба
Анастасия Кожевникова
Фото: пресс-служба
Концерт Любови Успенской
Фото: пресс-служба
Миша Романова
Фото: пресс-служба
Любовь Успенская
Фото: пресс-служба
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Со сцены певица несколько раз говорила о том, как соскучилась по родному городу и как счастлива выступать в Киеве: "Так круто быть снова с вами, Киев! Я чувствую вашу любовь! Спасибо вам за вашу энергию!".

Услышать легенду эстрадной музыки пришли известные артисты, теле- и радиоведущие, политики, светская тусовка и блогеры. Среди гостей вечера были: украинский политик Олег Ляшко со своей супругой, журналист и политический деятель Дмитрий Гордон, бизнесмен Вагиф Алиев, певицы Анастасия Кожевникова, Слава Каминская, Миша Романова, Наталья Валевская, премьер Национальной оперы и балета Александр Стоянов, Рамина Эсхакзай и многие другие.

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На бис Любовь Успенская исполнила 4 песни. Среди них "Кабриолет", которую вместе с артисткой в унисон с первой и до последней строчки пропел весь зал! После чего овации долго не умолкали. А за кулисами собрались сотни поклонников, чтобы получить заветный автограф и фото с легендой!

Сразу после киевского концерта Любовь Успенская отправилась в тур по городам Украины, где уже месяц как объявлены солд-ауты на вечерние концерты и дополнительные шоу. В каждом из городов певица выступит в Театрах оперы и балета, в 16:00 и 19:00: 11 ноября – в Одессе, 12 ноября – в Харькове и 13 ноября – в Днепре.

Напомним, что ранее в интервью Любовь Успенская рассказала о друзьях в Украине, а также призналась, есть ли у нее любимый мужчина.

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