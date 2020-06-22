Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной: "На этом все"

Супруги больше не живут вместе

Период карантина ознаменовал завершение отношений сразу нескольких звездных пар. Актриса Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным, Лолита Милявская разошлась с Дмитрием Ивановым, а в начале июня появилась информация, что известная российская певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков разводятся после шести лет брака. Теперь супруг Полины Гагариной это официально подтвердил.

Певица Полина Гагарина с мужем Дмитрием Фото: instagram.com/isxakov

Звездная пара долгие месяцы избегала реакции на слухи и воздерживалась от публичных заявлений. Сама Полина Гагарина никак не комментировала слухи, а Дмитрий Исхаков однажды обмолвился в комментариях, что они вообще не разводятся.

Сегодня, 22 июня, в официальном Instagram-аккаунте Дмитрия Исхакова появилась публикация, в которой он открыто подтвердил, что больше не живет с Полиной Гагариной.

"Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", – сообщил Дмитрий Исхаков.

И несмотря на то, что поклонники пары продолжают размышлять о причинах развода супругов, приняли они это заявление спокойно и с пониманием.

Ранее Дмитрий Исхаков был генеральным директором в компании, которая занимается концертной деятельностью певицы. Полина и Дмитрий познакомились в 2013 году, а через год со дня первого свидания поженились. Вместе они воспитывают дочь Мию, а от первого брака у Полины Гагариной есть сын Андрей.

Ранее мы сообщали, что Кристина Асмус заявила о разводе с Гариком Харламовым.

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