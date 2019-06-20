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Дмитрий Комаров признался, что подарила ему жена на день рождения

Известный путешественник показал, как Александра Кучеренко поздравила его с днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:22
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko

Недавно сеть шокировала новость о том, что 36-летний украинский телеведущий Дмитрий Комаров женился на обладательнице звания "Мисс Украина 2016", 22-летней Александре Кучеренко. После свадьбы пара перестала скрывать свои отношения.

Смотрите в сюжете подробности свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко:

А 17 июня Дмитрий Комаров отметил 36-й день рождения. На своей странице в Instagram телеведущий показал, как его поздравила новоиспеченная супруга Александра Кучеренко. Девушка подарила избраннику миниатюру его автомобиля для путешествий. Дмитрий остался в восторге от сюрприза любимой.

"Моя жена подарила мне мою любимую машинку – Land Rover Defender, только в миниатюре. Она настолько искусно сделана – до мельчайших деталей: все лопаты, канистры, вот все, как в моей экспедиционной машине точно. Это просто супер-супер кайф", – делится впечатлениями телеведущий.

Жена Дмитрия Комарова поздравила его с днем рождения/instagram.com/stories/komarovmir
Александра Кучеренко подарила Дмитрию Комарову его машину в миниатюре/instagram.com/stories/komarovmir

Отметим, стало известно, что роман Александры Кучеренко и Дмитрия Комарова начался задолго до проекта "Танці з зірками", где они выступали в паре.

Ранее мы также писали, что Алексей Вертинский рассказал о главной женщине в его жизни.

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