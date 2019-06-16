Дмитрий Комаров рассказал, как начались его отношения с Александрой Кучеренко

Ведущий шоу "Мир наизнанку" поделился подробностями личной жизни

Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко Фото: instagram.com/komarovmir

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров женился на своей партнерше по "Танцам со звездами", обладательнице титула "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. О том, как начался их роман и почему они скрывали свои отношения, читайте далее в материале.

Как рассказали новоиспеченные муж и жена, их отношения начались еще до "Танцев со звездами". Случилось это после того, как Комаров был судьей конкурса "Мисс Украина", в котором участвовала Кучеренко. Мужчина сразу заприметил красотку, а после между ними вспыхнула искра.

Уже на проекте влюбленные очень боялись, что их рассекретят, потому скрывали свой роман. "Я максимально скрывал. Мы так боялись, что кто-то где-то подумает и заподозрит. У нас была фобия. Мы хотели, чтобы никто ничего не знал. Если честно, мы из-за "Танцев" едва не разбежались. "Танцы" была идеальная проверка. После "Танцев", если мы не поссорились, мы будем жить вместе до 90 лет и умрем в один день", – поделился Дмитрий.

По словам Комарова, решение позвать возлюбленную замуж пришло к нему свыше. "Когда родилось это решение, пришло из космоса. Я взял утром Сашу и говорю: "Поехали". Я же занимаюсь полетами, у меня много друзей-пилотов приехали в вертолетный клуб. Я привез Сашу, мы сели в вертолет, мы полетели мимо Лавры, Днепра. А потом я просто достал кольцо, а в вертолете было шумно, особо не поговоришь. Я спросил взглядом. Она ответила: "Да". Я в вертолете надел обручальное кольцо", – признался ведущий.

Напомним, что ранее Потап признался, почему скрывал роман с Настей Каменских.

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