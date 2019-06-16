Дмитрий Комаров рассказал, как начались его отношения с Александрой Кучеренко
Ведущий шоу "Мир наизнанку" поделился подробностями личной жизни
Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров женился на своей партнерше по "Танцам со звездами", обладательнице титула "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. О том, как начался их роман и почему они скрывали свои отношения, читайте далее в материале.
Как рассказали новоиспеченные муж и жена, их отношения начались еще до "Танцев со звездами". Случилось это после того, как Комаров был судьей конкурса "Мисс Украина", в котором участвовала Кучеренко. Мужчина сразу заприметил красотку, а после между ними вспыхнула искра.
Уже на проекте влюбленные очень боялись, что их рассекретят, потому скрывали свой роман. "Я максимально скрывал. Мы так боялись, что кто-то где-то подумает и заподозрит. У нас была фобия. Мы хотели, чтобы никто ничего не знал. Если честно, мы из-за "Танцев" едва не разбежались. "Танцы" была идеальная проверка. После "Танцев", если мы не поссорились, мы будем жить вместе до 90 лет и умрем в один день", – поделился Дмитрий.
По словам Комарова, решение позвать возлюбленную замуж пришло к нему свыше. "Когда родилось это решение, пришло из космоса. Я взял утром Сашу и говорю: "Поехали". Я же занимаюсь полетами, у меня много друзей-пилотов приехали в вертолетный клуб. Я привез Сашу, мы сели в вертолет, мы полетели мимо Лавры, Днепра. А потом я просто достал кольцо, а в вертолете было шумно, особо не поговоришь. Я спросил взглядом. Она ответила: "Да". Я в вертолете надел обручальное кольцо", – признался ведущий.
Напомним, что ранее Потап признался, почему скрывал роман с Настей Каменских.
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