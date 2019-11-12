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Дмитрий Шепелев обручился со своей возлюбленной – СМИ

Ведущий планирует скромное торжество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев
Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев
Фото: Instagram.com

Российский ведущий и бывший гражданский супруг певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, который запрещает общаться сыну Платону с крестной мамой, сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Так, избранницей знаменитости стала дизайнер Екатерина Тулупова.

Семья Жанны Фриске переживает разлуку с ее сыном Платоном. Все подробности в видео:

Как сообщает издание 7days, Дмитрий решился на серьезный шаг после полутора года отношений с возлюбленной. Также отмечается, что звезда проживает вместе с Екатериной в московской квартире с начала 2019-го. Вместе с ними – 6-летний сын Дмитрия Платон и дочка Екатерины Лада, ровесница мальчика. Влюбленные планируют расписаться в Москве и отправиться в путешествие.

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Пышного торжества Дмитрий Шепелев не планирует, ведь после смерти Жанны Фриске общество может воспринять его веселье двусмысленно.

Напомним, что совсем недавно в интернете опубликовали первые отрывки из книги Жанны Фриске, в которых подробно рассказывается о болезни певицы.

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