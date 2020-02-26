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Дмитрий Шепелев подал в суд на родителей покойной Жанны Фриске

Ведущий судится по причине раздела имущества

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30

Российский ведущий Дмитрий Шепелев, который запрещает общаться сыну Платону с крестной мамой, подал в суд на родителей своей экс-гражданской супруги Жанны Фриске. После смерти звезды Дмитрий не может уладить взаимоотношения с ее матерью и отцом.

Как пишет "Экспресс-газета", дело зарегистрировано в категории "иные споры, связанные с наследованием имущества". На такой шаг российский ведущий решился после встречного иска со стороны отца Жанны Владимира Копылова.

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"Жанна предупреждала, что они будут гадить. С момента ее смерти прошло четыре года, и все это время длятся судебные разбирательства. Мол, неправильно распределено наследство, неправильно доли в доме проданы и т. д. Судебный иск длится и сейчас. По факту в будущем от этого будет страдать Платон. Я выплатил 7 миллионов рублей за сына... Также я выкупил доли родителей Жанны в нашем с ней доме",— говорит Дмитрий.

Семья Жанны Фриске переживает разлуку с ее сыном Платоном. Все подробности в видео:

Но тогда закончить стройку и въехать в дом телеведущий не смог не только из-за конфликта с родителями Жанны, но из-за долга перед Русфондом, который собирал деньги на лечение Фриске.

Напомним, что совсем недавно в интернете опубликовали первые отрывки из книги Жанны Фриске, в которых подробно рассказывается о болезни певицы.

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