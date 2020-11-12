Дмитрий Шепелев поделился редким фото с любимой

Совместные фото Дмитрия с его избранницей изредка появляются в соцсетях

Телеведущий Дмитрий Шепелев относится к тем людям, которые не любят афишировать свою личную жизнь. Он редко говорит о своих отношениях и почти не публикует фото с избранницей. В этот раз телеведущий сделал исключение и поделился в Instagram редким снимком со своей невестой Екатериной Тулуповой.



Пост шоумен сопроводил словами благодарности.



"Спасибо за твою смелость, Спасибо за красоту, Спасибо за смех!", – написал Шепелев.



Подписчики положительно отреагировала на публикацию и пожелали влюбленным всегда оставаться такими счастливым. "Радуюсь за вас. Счастья вам", "Счастья любящим людям", "Любви и безмерного счастья вам" – написали фолловеры.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе уже более четырех лет. Известно, что в 2019 году телеведущий сделал предложение своей избраннице. Пара воспитывает детей от предыдущих отношений. У Дмитрий есть сын, а у Екатерины – дочь .

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