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Дмитрий Ступка основал собственный бизнес

Актер признался, что творчество не приносит денег

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Дмитрий Ступка
Дмитрий Ступка
Фото: Facebook-страница Дмитрия Ступки

Дмитрий Ступка открыл свое дело. Об этом актер заявил журналистам программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Дмитрий Ступка признался, что творчество не приносит денег, поэтому он стал искать дополнительную возможность заработка.

"Я ничего не меняю, просто развиваюсь дальше. Нельзя заниматься только творчеством, потому что только оно не приносит деньги, а ведь нужно воспитывать ребенка, строить семью, и на эти деньги невозможно выжить, поэтому я в разных сферах ищу себя, и мне это нравится", – говорит Дмитрий Ступка в интервью журналистам передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Дмитрий Ступка основал собственный бизнес
Дмитрий Ступка основал собственный бизнес
Фото: Facebook-страница Дмитрия Ступки

Компания Дмитрия, которую он организовал вместе со своим кумом, занимается дорогими ремонтами и отделкой жилья умными гаджетами.

"Зірковий шлях" – только достоверная информация без слухов и домыслов. В программе освещаются самые актуальные новости и оригинальные репортажи о жизни богатых и знаменитых.

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Отметим, Дмитрий Ступка со своей женой Полиной Логуновой воспитывают дочь Богдану, которой совсем скоро исполнится два года.

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