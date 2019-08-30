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До и после: как выглядела Камерон Диас в молодости

ТОП-10 милых фото юной актрисы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Камерон Диас сейчас
Камерон Диас сейчас
Фото: Getty Images

Сегодня, 30 августа, свой день рождения отмечает обладательница одной из самых лучезарных улыбок Голливуда – Камерон Диас. Знаменитой актрисе исполняется 47 лет и в этот факт тяжело поверить, ведь она практически не изменилась с тех пор, когда зрители впервые увидели ее на экранах телевизоров.

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Удивительно, но Камерон Диас никогда не мечтала о карьере актрисы. С самого детства она обожала играть с мальчишками во дворе, не выносила девчачью одежду и слушала тяжелую музыку. И это несмотря на ее милую внешность – широкую улыбку и светлые волосы. Изначально Диас мечтала стать ветеринаром, но один счастливый случай во время вечеринки модельного агентства Elite свел ее с фотографом, который и предложил юной девушке попробовать себя в новом амплуа. С этого момента и начала развиваться ее актерская карьера.

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Сейчас Камерон Диас является одной из самым популярных актрис Голливуда, чья внешность отличается от типичных канонов красоты. И даже в 47 лет она выглядит потрясающе, как-будто ей все же 22 года. 

Предлагаем вспомнить, как выглядела актриса в молодости: 

ТОП-10 фото Камерон Диас в молодости
Фото: Getty Images
ТОП-10 фото Камерон Диас в молодости
Фото: Getty Images
ТОП-10 фото Камерон Диас в молодости
Фото: Getty Images
ТОП-10 фото Камерон Диас в молодости
Фото: Getty Images
ТОП-10 фото Камерон Диас в молодости
Фото: Getty Images
ТОП-10 фото Камерон Диас в молодости
Фото: Getty Images
ТОП-10 фото Камерон Диас в молодости
Фото: Getty Images
ТОП-10 фото Камерон Диас в молодости
Фото: Getty Images
ТОП-10 фото Камерон Диас в молодости
Фото: Getty Images
ТОП-10 фото Камерон Диас в молодости
Фото: Getty Images
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В детстве Кэм была настоящей пацанкой и никогда не мечтала о карьере актрисы или модели. Она обожала играть с мальчишками, слушала тяжелую музыку и вместе с сестрой бегала на концерты Van Halen, Black Sabbath и Metallica. Дома у семейста Диаз всегда было много кошек и собак, и малышка Камерон мечтала стать зоологом.

Также в честь дня рождения Камерон Диас Сегодня.Lifestyle предлагают подборку фильмов, где актриса сыграла несравненные комедийные и, в то же время, глубокие роли.

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