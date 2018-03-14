До развода с Дженнифер Энистон у Джастина Теру был роман с 25-летней художницей – СМИ

После того как Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе, зарубежная пресса называла несколько возможных причин их расставания, в том числе отношения Теру с Наоми Уоттс и дружбу Энистон с Брэдом Питтом. Журнал Star выяснил, что на самом деле главным поводом для разрыва пары стал роман Джастина с 25-летней художницей и фотографом Петрой Коллинз.

По словам инсайдеров, в последние месяцы брака 46-летний актер стал часто встречаться с Коллинз, что совсем не нравилось его супруге. Как утверждают источники издания, Джастин пытался доказать жене, что с Петрой его связывает только дружба, но постоянные ссоры из-за художницы поставили последнюю точку в отношениях пары.

Напомним, идущий развод Дженнифер Энистон и Джастина Теру может оказаться не в пользу актрисы, если не был подписан брачный контракт с конкретными цифрами.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру, объявившие о расставании в феврале, продолжают изредка видеться для того, чтобы навещать своих домашних любимцев.