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"До сих пор здесь": отпечаток руки Кейт Уинслет из сцены "Титаника" сохранился спустя 20 лет

Фото отпечатка на стекле в сети разместил Джеймс Кэмерон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Фото: Getty Images

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон на своей странице в Twitter разместил занимательное фото – на снимке изображен автомобиль, на стекле которого остался отпечаток, который Кейт Уинслет оставила во время съемок знаменитой любовной сцены с Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник".

"Больше 20 лет прошло, а знаменитый отпечаток все еще там – присмотритесь получше", – написал Кэмерон.

скриншот Twitter

В комментариях пользователи сети подшутили над Кэмроном: "Вы храните этот автомобиль у себя в гараже?", "Почему за 20 лет не помыли стекла?", "Да ладно, Джеймс, это на самом деле ваш отпечаток".

скриншот Twitter

После выхода "Титаника" на экраны Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо стали обрели популярность, а сама кинокартина была награждена 11 статуэтками премии "Оскар", в том числе как лучший фильм года.

Напомним, первой кандидатурой на роль в фильме, в котором главный герой будет страдать от множественного расстройства личности будет Леонардо Ди Каприо. Актер готовится примерить на себя образ Билли Миллигана, о котором писатель Дэниел Киз написал книгу в 1981 году. Именно по мотивам "Таинственной истории Билли Миллигана" студия Ди Каприо Appian Way намерена снять фильм "Переполненная комната".

Мы также сообщали о том, что Кейт Уинслет сыграет в мини-сериале HBO.

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Титаник фильм Кейт Уинслет джеймс кэмерон
Источник: Сегодня
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