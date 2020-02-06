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"До свадьбы заживет": Владимир Остапчук высмеял собственный развод

Телеведущий шутит на тему развода с женой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:04
Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В октябре 2019-го стало известно, что популярный украинский шоумен Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака. И если изначально о причинах разрыва можно было только догадываться, то теперь Елена Войченко пролила свет на ситуацию.

Смотрите первое интервью жены Владимира Остапчука об их разводе:

Телеведущий резко отрицает слова бывшей возлюбленной о том, что он ей изменял. По словам Владимира Остапчука, он хранил верность супруге на протяжении всех совместно прожитых лет. Кроме того, шоумен заявил, что сейчас Еленой Войченко руководит женская обида и злость, поэтому она решила насолить ему.

А на днях Владимир Остапчук в Instagram опубликовал фото, на котором занимается в спортзале. Телеведущий отметил, что потянул руку, однако поспешил утешить поклонников. "Сегодня на тренировке немного повредил руку. Ничего страшного – до свадьбы заживет", – написал шоумен. К публикации Остапчук также добавил ироничные теги: "спитсженщинами", "спитсмужчинами", "спитсгитарой", "бросилдетей", "остапчукзаплатилзашколу".

Владимир Остапчук посмеялся над разводом/instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, тема развода Владимира Остапчука стала резонансной, и на последние события уже отреагировали звездные коллеги. Даже народный депутат Николай Тищенко высказался относительно сложившейся ситуации.

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Владимир Остапчук Елена Войченко
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