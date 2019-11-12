До знакомства с принцем Гарри: Меган Маркл показала фото из личного архива

Герцогиня поделилась снимками 2014 года

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Бывшая американская актриса Меган Маркл, которая недавно посетила ежегодный саммит One Young World, поделилась редкими снимками из своего личного архива.

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Так, на официальной странице Instagram герцогов Сассекских появился пост, посвященный Дню памяти павших в Великобритании и Дню ветеранов в Америке. Опубликованный текст сопровождают архивные снимки, на которых запечатлена Меган Маркл еще до знакомства с принцем Гарри.

"Сегодня День памяти павших, а также День ветеранов в США, день, созданный для того, чтобы почтить тех, кто храбро служил в вооруженных силах. Спасибо всем за ваше самопожертвование и приверженность делу", – говорится в тексте.

11 Ноя 2019 в 11:39 PST INSTAGRAM (@sussexroyal)

Отметим, что снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Тогда они вместе встретились с военнослужащими в пяти странах: Испании, Италии, Турции, Афганистане и Великобритании.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: супруга принца Гарри снова нарушила королевский протокол.

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