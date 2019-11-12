Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

До знакомства с принцем Гарри: Меган Маркл показала фото из личного архива

Герцогиня поделилась снимками 2014 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:18
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Бывшая американская актриса Меган Маркл, которая недавно посетила ежегодный саммит One Young World, поделилась редкими снимками из своего личного архива.

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид. Детали в видео:

Так, на официальной странице Instagram герцогов Сассекских появился пост, посвященный Дню памяти павших в Великобритании и Дню ветеранов в Америке. Опубликованный текст сопровождают архивные снимки, на которых запечатлена Меган Маркл еще до знакомства с принцем Гарри.

Читайте также:
"Я бы не смогла так поступить": Серена Уильямс о своей дружбе с Меган Маркл

"Сегодня День памяти павших, а также День ветеранов в США, день, созданный для того, чтобы почтить тех, кто храбро служил в вооруженных силах. Спасибо всем за ваше самопожертвование и приверженность делу", – говорится в тексте.

INSTAGRAM (@sussexroyal)

Отметим, что снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Тогда они вместе встретились с военнослужащими в пяти странах: Испании, Италии, Турции, Афганистане и Великобритании.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: супруга принца Гарри снова нарушила королевский протокол.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри Двойница Меган Маркл рассказала о своих заработках Королевская традиция: зачем наряды для крещения правнуков Елизаветы II вымачивали в чае
принц Гарри королевская семья Меган Маркл герцогиня Сассекская
Реклама

Новости партнеров

Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома

Популярные статьи

Сегодня, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 17:27Афиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

Вчера, 14:34Шоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

Вчера, 13:09Техно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

Вчера, 11:41Психология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

Вчера, 11:02Fun

Невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья: фото

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

10 ноябряEvents

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

10 ноябряШоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

10 ноябряШоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

10 ноябряТехно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

10 ноябряFun

Мужчина отказался от алкоголя на три года: как он выглядит сейчас

10 ноябряШоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

10 ноябряШоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

9 ноябряEvents

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

Новости партнеров

Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
В России рассказали, что Лобода требует на гастролях
В России рассказали, что Лобода требует на гастролях
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Диетологи рассказали, как похудеть ленивым людям
Диетологи рассказали, как похудеть ленивым людям
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть