До знакомства с принцем Гарри: Меган Маркл показала фото из личного архива
Герцогиня поделилась снимками 2014 года
Бывшая американская актриса Меган Маркл, которая недавно посетила ежегодный саммит One Young World, поделилась редкими снимками из своего личного архива.
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид. Детали в видео:
Так, на официальной странице Instagram герцогов Сассекских появился пост, посвященный Дню памяти павших в Великобритании и Дню ветеранов в Америке. Опубликованный текст сопровождают архивные снимки, на которых запечатлена Меган Маркл еще до знакомства с принцем Гарри.
"Сегодня День памяти павших, а также День ветеранов в США, день, созданный для того, чтобы почтить тех, кто храбро служил в вооруженных силах. Спасибо всем за ваше самопожертвование и приверженность делу", – говорится в тексте.
Отметим, что снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Тогда они вместе встретились с военнослужащими в пяти странах: Испании, Италии, Турции, Афганистане и Великобритании.
Ранее мы также писали, что Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: супруга принца Гарри снова нарушила королевский протокол.
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