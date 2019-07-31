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Дочь актер Брюса Ли раскритиковала Квентина Тарантино: причина

Актриса уверена, что его отца изобразили, как карикатуру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:06
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Фото: Getty Images

Дочь легендарного актера Брюса Ли американская актриса Шенон Ли осталась недовольна тем, как режиссер Квентин Тарантино изобразил ее отца в своем новом фильме "Однажды в Голливуде", постеры которого уже есть в сети. Об этом сообщает The Independent.

Узнайте, почему Квентин Тарантино объявил о возможном завершении карьеры режиссера:

Актриса отметила талант американского актера Майка Мо, который сыграл Брюса Ли. Однако ей не понравилось решение превратить ее отца в карикатурного персонажа.

По словам Шенон Ли, во время фильма она чувствовала себя неловко из-за того, что люди смеялись над ее отцом.

"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/onceinhollywood
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Напомним, в Лос-Анджелесе отгремела премьера самого ожидаемого фильма "Однажды в Голливуде", режиссером которого стал Квентин Тарантино. Разумеется, такое важное событие в мире кино не обошлось без эффектного появления главных героев ленты - Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, а также самого создателя картины. 

Отметим, что актриса Марго Робби тоже потрясла поклонников вечернем платьем на красной дорожке в Лос-Анджелесе.

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Источник: Сегодня
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