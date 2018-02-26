Дочь Алека Болдуина и Ким Бесинджер снялась в нижнем белье

Сегодня, 11:39

Айрленд Болдуин разместила пикантное фото в Instagram

Айрленд Болдуин. Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Айрленд Болдуин. Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

21-летняя дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер Айрленд активно строит карьеру в модельной индустрии. За плечами у девушки немало съемок в рекламных кампаниях. Айрленд ведет социальные сети и активно длится снимками в Instagram.

"Пока соседи смотрят", – подписала Айрленд свое новое соблазнительное фото в Instagram.

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Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

В комментариях отметили, что на этом фото 22-летняя Айрленд очень похожа на свою маму актрису и модель Ким Бесинджер: "Это безумие, ты тут очень похожа на свою мать. Близнецы","О боже, я думал на фото Ким", "Твоя мама одна из самых невероятных женщин в нашем шоу-бизнесе, ты на нее похожа".

Напомним, 22-летняя модель Кендалл Дженнер снялась полностью обнаженной. Поклонники звезды заметили необычную особенность на фото.

Пикантными фото любит делиться и модель Эмили Ратаковски. Недавно звезда опубликовала в Instagram серию фото, на которых она позирует обнаженной для испанского Vanity Fair.  Известно, что модель также рассказала журналу о темной стороне модельного бизнеса и проблеме сексуального насилия. 
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